مورينيو يحفز اللاعبين ويطمأن الجماهير في توتنهام

بصراحته المعهودة، التي قد تصل إلى حد النقد اللاذع، بدأ المدرب البرتغالي عهده في تدريب توتنهام هوتسبير. ووجه "سبيشال ون" سؤالا إلى صانع ألعاب الفريق ديلي ألي قائلا "هل أنت ديلي أم أخوه؟" فرد اللاعب الإنجليزي "أنا ديلي" فقال له المدرب "حسنا.. إِلعب مثل ديلي"، بحسب موقع "ذا صن" البريطاني. ويقصد مورينيو أن يعود اللاعب (23 عاما) كما كان، ويكتشف نفسه من جديد ليكون بنفس المستوى الذي حققه قبل عامين.

وتخشى جماهير توتنهام على مستقبل أيقونة الفريق هاري كين، بعد وصول مورينيو إلى النادي، وإمكانية رحيل القناص الإنجليزي، لكن مورينيو أكد على أنه سيبذل قصارى جهده لضمان بقاء كين في توتنهام وقال بحسب "ذا صن: "هاري كين هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم"، مضيفا "سواء في منتخب إنجلترا أو توتنهام هو فقط يحتاج إلى فريقه لكي يضعه أو يذهب معه إلى المستوى التالي".

لكن ما هو المستوى الذي يريد أن يصل به مورينيو مع "السبيرز"؟ يؤكد المدرب البرتغالي أنه سيحاول الفوز على ويستهام والتأهل للجولة القادمة في دوري أبطال أوروبا "هذا فقط ما أركز عليه".

وتمثل مباراة الديربي بين توتنهام ومنافسه ويستهام بالدوري الإنجليزي السبت (23 نوفمبر/ تشرين الثاني) أولى مباريات خوزيه مع فريقه الجديد.

ويقول مورينيو إنه "مع كوادر الفريق ومستوى هيكل النادي يمكن أن يكون لدينا نفس الطموحات الموجودة لدى الأندية الأكبر منا". ويتابع المدرب المثير للجدل: "لا أريد أن يخشى اللاعبون لدي أي شئ، ونحن سنذهب إلى كل شيء في مواجهة الجميع ويمكننا الفوز".

يذكر أن توتنهام أقال الثلاثاء الماضي ماوريسيو بوكيتينو من تدريب الفريق بعد أكثر من خمس سنوات قضاها المدرب الأرجنيتيني مع توتنهام، وبلغ به العام الماضي نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه تعثر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

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