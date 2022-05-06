 مورينيو يتشبث بلقب ″المؤتمر الأوروبي″ للعودة إلى الأضواء | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.05.2022

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رياضة

مورينيو يتشبث بلقب "المؤتمر الأوروبي" للعودة إلى الأضواء

من كان يتوقع أن ينتقل مورينيو من المنافسة على دوري الأبطال إلى تأهل صعب للغاية إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي؟ لكن ونظرا لظروف المدرب وكذا ظروف فريقه روما، ييبدو أن لهذا التأهل أهمية خاصة.

خوسي مورينيو في آخر مباراة له في دوري الأبطال

خوسي مورينيو في آخر مباراة له في دوري الأبطال

تراجع اسم جوزيه مورينيو كثيراً في السنوات الأخيرة. لم يستطع "السبيشل وان" تحقيق إنجازات كبيرة مع مانشستر يونايتد ولا مع توتنهام، وهو اليوم مدرب روما الإيطالي. لكن الرجل يظهر قنوعاً في الفترة الحالية، وأكبر أحلامه خلال هذا الشهر، تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى.

مختارات

إطلالة على مسيرة المدرب المثير للجدل جوزيه مورينيو تظهر أن "سبيشل وان" درّب جميع الأندية الأوروبية الكبرى تقريبا عدا استثناءات قليلة بما فيها بايرن. ولذلك قصة كشف عنها مدرب البافاري كارل هاينز رومينيغه.

رغم أن مورينيو لم يعد مدربا لفريق مانسشتر يونايتيد الإنجليزي، لم يسلم حارس مرمى الفريق دافيد دي خيا من لسانه السليط. وانتقادات مورينيو للحارس الإسباني لم تكن بسبب أدائه، بل لسبب آخر قد لا يخطر على بال أحد.

أكد نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب تراجع أداء ونتائج النادي اللندني.

من مدرب ينافس على دوري الأبطال والمركز الأول في الدورييين الإسباني والإنجليزي، ينافس الآن مورينيو مع فريق روما على دوري المؤتمر، وهو الأمل الوحيد المتبقي له، بعدما فقد حظوظه في التأهل لدوري الأبطال، وأقصي من كأس إيطاليا.

تتأهل إلى هذا الدوري فرق متوسطة. مثال ذلك أن من سيتأهل إليه هذا العام من الدوري الإنجليزي الممتاز هو الفريق الحاصل على المركز السابع، كما تتأهل إليه مجموعة من الفرق التي جرى إقصاؤها في الأدوار الأولى لدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وما يُظهر تواضع هذه المسابقة مقارنة بدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، هو اسم الأندية المشاركة فيها، ويبقى من وصلوا إلى المربع الذهبي من الأكثر شهرة بين الأسماء المشاركة، إذ حل روما أولا في دور المجموعات أمام فرق بودو جليمت النرويجي وزوريا لوغانسك الأوكراني وسيسكا صوفيا البلغاري.

لكن رغم كل هذا يظهر، فالأهم لـ"سبيشال وان" تحقيق لقب أوروبي ينضاف إلى مسيرته، فقد حقق دوري الأبطال مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، وسيكون أول مدرب في أوروبا يحقق لقب دوري المؤتمر، وصار الآن المدرب الوحيد في أوروبا الذي وصل إلى نهائي خمس بطولات أوروبية مع أربعة فرق مختلفة.

وعانى مورينيو في فترة سابقة خلال هذا الموسم من تهديدات الإقالة بعد تراجع مستوى روما، خصوصا بعد الهزيمة التاريخية أمام بودو جليمت النرويجي 6-1، وتراجع النتائج على صعيد الدوري، لكن إدارة النادي قررت الإبقاء عليه لأجل بناء فريق المستقبل.

وظهر مورينيو يبكي في نهاية مباراة نصف النهائي أمام ليستر، ما يبين حاجة المدرب المخضرم إلى تحقيق لقب هذا الموسم. وعانى مورينيو من تجربة فاشلة للغاية مع توتنهام، لم يحقق أي شيء وتراجع النادي إلى المركز السابع، كما دخل مورينيو في نزاع مع مجموعة من نجوم الفريق.

وما يساعد مورينيو هذه المرة أن فريق روما غير متسرع لإحراز الألقاب الكبرى، فالنادي لم يحقق بطولة الدوري منذ موسم 2000-2001، وأكبر ما حققه أوروبيا خلال الـ20 سنة الماضية، وصوله إلى نصف نهائي دوري الأبطال في موسم 2017/2018.

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