 مورينيو قد يستغل حزن مودريتش على رحيل رونالدو! | عالم الرياضة | DW | 12.07.2018

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عالم الرياضة

مورينيو قد يستغل حزن مودريتش على رحيل رونالدو!

يبدو أن رحيل رونالدو عن القلعة المدريدية سيفتح الباب أمام مغادرة بعض نجوم "الميرنغي" للفريق. تقارير صحفية تتحدث عن عزم مدرب مانشستر يونايتد مورينيو التقدم بعرض إلى الريال لضم نجم أصابه الحزن على رحيل رونالدو. فكيف ذلك؟

Fußball - Luca Modric (picture-alliance/EFE/K. Huesca)

صورة أرشيفية.

قبل أيام من رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، خرج متوسط ميدان "الميرنغي" لوكا مودريتش بتصريح  يؤكد فيه ثقته القوية ببقاء الفائز بخمس كرات ذهبية برفقة "الأبيض الملكي"، لاسيما وأن الحديث عن مغادرة الدولي البرتغالي يتكرر بين الفينة والأخرى.

بيد أن رونالدو (33 عاما) فاجأ الجميع، وخلع رداء ريال مدريد الأبيض، ليرتدي عوضا عنه قميص "السيدة العجوز" يوفنتوس، في صفقة من المتوقع أن تُعطي قبلة الحياة للكرة الإيطالية، التي كانت قبلة للعديد من نجوم الساحرة المستديرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

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بعد تردد أخبار عن قدوم المولود الثالث للاعب خط وسط ريال مدريد لوكا مودريتش، تقاسم زميله في الفريق سيرجيو راموس فرحة انتظاره لمولوده الثالث أيضاً مع متابعيه على صفحته في موقع إنستغرام. (05.10.2017)

في الوقت الذي دخلت فيه قصة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فصلها الأخير، ذكر موقع "سبورتس كيدا" أن هناك خمسة مستفيدين من الرحيل الوشيك للنجم البرتغالي عن القلعة المدريدية صوب الفريق الإيطالي العملاق يوفنتوس. (10.07.2018)

وتشير تقارير صحفية أن حالة من الذهول والحزن عمت بين لاعبي ريال مدريد بعد رحيل رونالدو، وبالخصوص لوكا مودريتش، الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع النجم البرتغالي.

وفي هذا الشأن، أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، يعتزم استغلال حزن لوكا مودريتش على رحيل رونالدو، من أجل اقناع صانع الألعاب الكرواتي بالانتقال إلى "الشياطين الحمر".

وأفاد الموقع البريطاني أن المدرب البرتغالي، يرى في قدوم مودريتش إلى "مسرح الأحلام" إضافة قوية للفريق الإنجليزي، خاصة وأن صانع الألعاب الكرواتي يمتلك خبرة طويلة في الملاعب الإنجليزية راكمها أثناء حمله قميص توتنهام اللندني.

وتابع موقع "ديلي ستار" أن جوزيه مورينيو، يُريد استغلال مهارات مودريتش، من أجل مساعدة مانشستر يونايتد على تقليص الهوة مع جاره مانشستر سيتي، الذي أصبح فريقا مُرعبا تحت قيادة المدرب الإسباني غوارديولا.

يُشار إلى أن، لوكا مودريتش (32 عاما) يُقدم أداء رائعا برفقة المنتخب الكرواتي في مونديال روسيا، إذ ساعد صانع الألعاب الموهوب منتخب بلاده على التأهل إلى نهائي كأس العالم في مواجهة منتخب فرنسا القوي.

  • UEFA Europas Spieler des Jahres Cristiano Ronaldo (Reuters/E. Gaillard)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    رونالدو يتوفق على ميسى

    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

  • Fussball Europameisterschaft der Frauen 2017 Niderlande vs Schweden (Getty Images/D. Mouhtaropoulos)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    ليكي مارتنز تخطف الأضواء

    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    مودريتش يتربع على خط الوسط

    تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    راموس والتعطش الدائم للنجاح

    جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."

  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


مختارات

الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، عن جوائز أفضل لاعب في كل مركز للموسم الماضي، حيث سيطر لاعبو الريال على معظم الجوائز، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية بحضور العديد من نجوم الرياضة. (24.08.2017)  

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