مورينيو: أنا اشتريت محمد صلاح لكن لست من باعه!

بعدما وجهت له في أكثر من مرة أصابع الاتهام السماح برحيل لاعب تشيلسي آنذاك محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم، خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتصريحات صحفية، ينفي فيها بشدة مسؤوليته عن بيع النجم المصري محمد صلاح.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي "قيلت الكثير من الأشياء الخاطئة. الناس يحاولون تعريفي بأنني المدرب المسؤول عن بيع محمد صلاح، لكن هذا ليس صحيحاً". وأضاف المدرب البرتغالي: "أنا المدرب الذي اشترى صلاح...وعندما أراد النادي (تشيلسي) بيعه لم يكن لي دخل في ذلك. فأنا اشتريت محمد صلاح، ولست من باعه".

واختتم المدرب المقال حديثاً من تدريب مانشستر يونايتد، كلامه عن أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي "علاقي كانت جيدة معه".

هذا، وجلس محمد صلاح كثيراً على دكة بدلاء تشيلسي، حيث كان الدولي المصري يحصل على دقائق لعب قليلة مع "البلوز"، فضلاً عن افتقاره آنذاك إلى الخبرة في واحد من أقوى الدوريات الأوروبية "البريميرليغ".

وحزم صلاح حقائبه ورحل إلى الدوري الإيطالي، الذي توهجه فيه بشدة مع فيورنتينا ثم بعدها مع فريق العاصمة الإيطالية روما. وفي سنة 2017، حط النجم المصري رحاله مجدداً في الدوري الإنجليزي، لكن هذه المرة من بوابة فريق ليفربول.

واستطاع محمد صلاح (26 عاماً) في عامه الأول مع "الريدز"، التتويج بعدة جوائز فردية أبرزها أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، وكذلك هداف "البريميرليغ". الجدير ذكره أن محمد صلاح، استعاد هذا الموسم توهجه بعد بداية صعبة، فيما تأمل جماهير ليفربول أن يواصل النجم المصري تألقه، ويقود "الريدز" إلى منصة التتويج نهاية الموسم.