 مورينيو: أنا اشتريت محمد صلاح لكن لست من باعه! | عالم الرياضة | DW | 19.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

مورينيو: أنا اشتريت محمد صلاح لكن لست من باعه!

يبدو أن جوزيه مورينيو قد ضاق ذرعاً بتحميله مسؤولية بيع محمد صلاح أثناء لعبه بقميص تشيلسي. المدرب البرتغالي خرج بتصريحات صحفية رد فيها بقوة على هذا الاتهامات، وأكد أن الكثير من الأشياء الخاطئة تُقال عنه.

Mohamed Salah (Getty Images/C. Mason)

بعدما وجهت له في أكثر من مرة أصابع الاتهام السماح برحيل لاعب تشيلسي آنذاك محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم، خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتصريحات صحفية، ينفي فيها بشدة مسؤوليته عن بيع النجم المصري محمد صلاح.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي "قيلت الكثير من الأشياء الخاطئة. الناس يحاولون تعريفي بأنني المدرب المسؤول عن بيع محمد صلاح، لكن هذا ليس صحيحاً". وأضاف المدرب البرتغالي: "أنا المدرب الذي اشترى صلاح...وعندما أراد النادي (تشيلسي) بيعه لم يكن لي دخل في ذلك. فأنا اشتريت محمد صلاح، ولست من باعه".

واختتم المدرب المقال حديثاً من تدريب مانشستر يونايتد، كلامه عن أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي "علاقي كانت جيدة معه".

مختارات

قبل 27 عاما بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو مسيرته التدريبية. إنه يحقق البطولات حيثما يحل ولذلك فهو "شخص فريد". لكن رغم ذلك كثيرا ما تشاجر مع لاعبين، اضطروا للرحيل لفرق أخرى، والأمثلة كثيرة. لكن هناك أيضا من بقي ولم يرحل. (20.04.2017)

لا زال جوزيه مورينيو حاضرا في ذاكرة "الشياطين الحمر" رغم أن إقالته مرّ عليها بعضا من الوقت. وعند كل يوم جديد يطل لاعبون قدامى أو جدد للتعليق على حقبة مورينيو في يونايتد، والدور الآن على وين روني. (25.12.2018)

هذا، وجلس محمد صلاح كثيراً على دكة بدلاء تشيلسي، حيث كان الدولي المصري يحصل على دقائق لعب قليلة مع "البلوز"، فضلاً عن افتقاره آنذاك إلى الخبرة في واحد من أقوى الدوريات الأوروبية "البريميرليغ".

وحزم صلاح حقائبه ورحل إلى الدوري الإيطالي، الذي توهجه فيه بشدة مع فيورنتينا ثم بعدها مع فريق العاصمة الإيطالية روما. وفي سنة 2017، حط النجم المصري رحاله مجدداً في الدوري الإنجليزي، لكن هذه المرة من بوابة فريق ليفربول.

واستطاع محمد صلاح (26 عاماً) في عامه الأول مع "الريدز"، التتويج بعدة جوائز فردية أبرزها أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، وكذلك هداف "البريميرليغ". الجدير ذكره أن محمد صلاح، استعاد هذا الموسم توهجه بعد بداية صعبة، فيما تأمل جماهير ليفربول أن يواصل النجم المصري تألقه، ويقود "الريدز" إلى منصة التتويج نهاية الموسم.

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    محمد صلاح

    خيال الرسامة الروسية أوغا ليسنكوغا التي عادة ما تحب رسم القطط، أوحى لها برسم محمد صلاح مثل قط سمين. رغم أن محمد صلاح نحيف البنية.

  • Porträt von Thomas Müller, Foto und Zeichnung Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Thomas Müller (Imago/Nordphoto & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    يحك رأسه حين يفكر

    رسم الفنان الألماني روني هايمان لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم. لمساته الفنية تظهر اللاعبين في حالات اعتادوا على القيام بها، مثل اللاعب توماس مولر الذي يحك رأسه غالباً، خصوصاً في اللقاءات الصحفية.

  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    جمال "رونالدو"

    بعد أن سخر العالم كله من تمثال كريستاينو رونالدو البرونزي في مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية، قرر الرسام الإيطالي خوسيه سالا، رسمه على حقيقته وإظهار "جماله". فهل أظهر الإيطالي صورة البرتغالي الحقيقية في الصورة؟

  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    فارس إنجليزي

    نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين أظهره الفنان السويسري ومصمم الرسوم المتحركة نايل شتوبنغز، كفارس انجليزي جاحظ العينين. يهتم الفنانون عادة بأشياء لا يهتم بها عادة الآخرون.

  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    هل هذا ميسي؟

    هل يمكن التعرف على صاحب الصورة الأصلية ليونيل ميسي لو شاهد المرء الصورة الكاريكاتيرية أولاً؟. هذه الصورة من رسم الفنان البريطاني أندي توكر، الذي حول ميسي إلى شخصية كاريكاتيرية مختلفة تماما.

  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    الأرض تتشقق

    لاحظ الفنان البلجيكي كونستانتين زوننبيرغ أن ركلات موطنه، مهاجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروينه، قوية جدا. فما كان من الفنان إلا أن رسم مواطنه والأرض تتشقق من تحته.

  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    منتخب "الديوك"

    أخذ الفنان السويسري باتريك غراف على عاتقه رسم لاعبي منتخب فرنسا وهم يتكلمون. والصورة للمهاجم بوغبا إذ يقول بما معناه "تمريرة محكمة".

  • Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Gerard Piqué (Imago/Horstmüller & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    كاتالوني من القرن السادس عشر

    الكاتالوني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني، تخيله الفنان السويسري بيتر بريم كشخصية من القرن السادس عشر. بيكيه يرتدي ملابس تقليدية تلائم ذلك العصر. ولم ينس الفنان وضع شعار برشلونة على صدر المدافع الذي يفتخر بكونه من كاتالونيا. إعداد: سلكه فونش/ عباس الخشالي


مختارات

محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

تُصدر مجلة "تشوتي هفلتي" السويسرية المتخصصة في كرة القدم منذ أكثر من عقد رسوماً للاعبي كرة القدم. ثلاث نسخ كل عام تظهر من المجلة. في معرض الصور بعض من لاعبي كرة القدم بعيون فنانين عالميين. (14.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

BdTD Fußball Premier League - Wolverhampton Wanderers v Liverpool Torjubel Salah für Tabellenführer

ريال مدريد يُخطط لصفقة تبادلية مدوية مع ليفربول 29.12.2018

يبدو أن ريال مدريد لم يستسلم بعد من أجل الظفر قريبا بخدمات نجم ليفربول الأول. النادي الإسباني يخطط لإدراج أحد نجوم ريال مدريد في الصفقة التبادلية المرتقبة على أمل إقناع "الريدز" السماح لنجم الفريق بالرحيل إلى "الميرنغي".

Jose Mourinho

مانشستر يونايتد يقيل مدربه جوزيه مورينيو..بعد فوات الأوان؟ 18.12.2018

بعد الهزيمة من ليفربول وبداية هي الأسوأ للفريق بالدوري الإنجليزي منذ 28 عاماً، أعلن مانشستر يونايتد الثلاثاء رحيل مدربه جوزيه مورينيو، الذي سبق له أن فاز مع مان يونايتد بالدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Mohamed Salah

روبي فاولر: شرط وحيد سيجعل محمد صلاح أسطورة 20.12.2018

قال نجم ليفربول السابق روبي فاولر إن هناك شرطاً وحيداً يجعل من النجم المصري محمد صلاح أسطورة في فريق ليفربول. فاولر أشاد كثيراً بموهبة صلاح وحدد الفرق بينه وبين باقي العظماء الذين حملوا قميص "الريدز".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

مورينيو: أنا اشتريت محمد صلاح لكن لست من باعه!

قلب نيمار يخفق لحسناء برازيلية تعشق "حبه القديم"

بوندسليغا: بايرن يفتتح العام الجديد بثلاثية ضد هوفنهايم

هكذا يعزز بايرن ميونيخ صفوفه في فترة الانتقالات الحالية!

إيمري يكشف موعد دخول مسعود أوزيل القفص الذهبي

هل تعمد مورينيو افتعال المشاكل لمغادرة مانشستر يونايتد؟