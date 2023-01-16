موريتانيا: وحدة للجمالة لمحاربة الارهاب

وزير: تركيا مستعدة لنقل السيطرة بمناطق وجود قواتها لدمشق

بعد يوم من لقاء موسكو، أعربت الحكومة التركية عن نيتها نقل السيطرة بمناطق وجود القوات التركية في سوريا إلى دمشق، "حال تحقق الاستقرار السياسي"، وأشارت إلى إمكانية "العمل المشترك" مستقبلا مع دمشق لمكافحة الإرهاب.