موريتانيا: وحدة للجمالة لمحاربة الارهاب

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في موريتانيا تسعى السلطات للاعتماد على وحدة شرطة قديمة مجربة ومختبرة لحماية السكان من الإرهابيين والمجرمين الآخرين. مبادرة تحظى بثقة الناس.
بعد يوم من لقاء موسكو، أعربت الحكومة التركية عن نيتها نقل السيطرة بمناطق وجود القوات التركية في سوريا إلى دمشق، "حال تحقق الاستقرار السياسي"، وأشارت إلى إمكانية "العمل المشترك" مستقبلا مع دمشق لمكافحة الإرهاب.
ذكر رئيس الوزراء العراقي في حوار مع مسائية DW، أن التعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة واعد وأن العراق يطمح للاستفادة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط. وأوضح أن العراق هيأ التخصيصات المالية لعقود الكهرباء مع سيمنس.
سيواصل مسؤولون أتراك وسويديون وفنلنديون محادثات تهدف لبحث مخاوف تركية تتعلق بالإرهاب تمهيداً لانضمام هلسنكي وستوكهولهم لحلف شمال الأطلسي الذي تعرقله تركيا.
في جولة المستشار الألماني، أولاف شولتس الأولى إلى أفريقيا، كانت قضية تزويد أوروبا بالنفط والغاز ومحاربة الإرهاب على رأس جدول الأعمال. كما تحدث شولتس عن توثيق التعاون مع القارة السمراء ومساعدتها في مكافحة الجوع.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول