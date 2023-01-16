 موريتانيا: وحدة للجمالة لمحاربة الارهاب | مراسلون حول العالم | DW | 22.01.2023

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مراسلون حول العالم

موريتانيا: وحدة للجمالة لمحاربة الارهاب

في موريتانيا تسعى السلطات للاعتماد على وحدة شرطة قديمة مجربة ومختبرة لحماية السكان من الإرهابيين والمجرمين الآخرين. مبادرة تحظى بثقة الناس.

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