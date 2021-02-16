موريتانيا: وحدة للجمالة لمحاربة الارهاب

ماس: لا بديل عن المحادثات مع طالبان ونبحث فتح سفارتنا بكابول

اعتبر وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن لا بديل عن إجراء محادثات مع طالبان "لأنّنا لا نستطيع مطلقا تحمّل عدم الاستقرار في أفغانستان". وكشف ماس عن حاجة بلاده لتمثيل دبلوماسي في كابول وإنه يجري التشاور مع الشركاء حول الأمر.