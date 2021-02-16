موريتانيا: وحدة للجمالة لمحاربة الارهاب

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في موريتانيا تسعى السلطات للاعتماد على وحدة شرطة قديمة مجربة ومختبرة لحماية السكان من الإرهابيين والمجرمين الآخرين. مبادرة تحظى بثقة الناس.
أعلنت محامية تنوب عن الباحث المصري باتريك زكي أنه تقرر الإفراج عنه. بينما أصدرت خمس منظمات حقوقية بيانا مشتركاً تساءل فيه الرئيس الفرنسي حول مصير رامي شعث المحتجز منذ نحو عامين في مصر.
في 27 سبتمبر/ أيلول 2006 عُقدت أو جلسة لـ"مؤتمر الإسلام في ألمانيا"، كإحدى آليات الحوار مع المسلمين واندماجهم في المجتمع الألماني وفق السياسة التي انتهجتها أنغيلا ميركل، فما هي الحصيلة والمستشارة على وشك مغادرة السلطة؟
اعتبر وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن لا بديل عن إجراء محادثات مع طالبان "لأنّنا لا نستطيع مطلقا تحمّل عدم الاستقرار في أفغانستان". وكشف ماس عن حاجة بلاده لتمثيل دبلوماسي في كابول وإنه يجري التشاور مع الشركاء حول الأمر.
تعتبر "بيغاسوس" من أكبر فضائح التجسس في عصرنا. التجسس الرقمي خطر، ولكن لا حياد عنه، بحسب ما يرى كريستوفر نيرنغ في مقاله التحليلي.
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