موريتانيا ـ قطع الإنترنت تحسبا لمظاهرات ضد نتائج الانتخابات

قطعت السلطات الموريتانية خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة غداة احتجاجات ضد نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي حمد ولد الشيخ الغزواني، ورفض أبرز مرشحي المعارضة الاعتراف بها، داعيا إلى العصيان المدني والتظاهر.

قطعت السلطات الموريتانية فجر اليوم الثلاثاء (الثاني من يوليو/تموز 2024) خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة بعد وقوع احتجاجات ليلية بعدة مدن موريتانية منها العاصمة نواكشوط ضد نتائج الانتخابات الرئاسية. وتوقفت خدمة الإنترنت تزامنا مع أعمال شغب شهدتها مدن نواكشوط ونواذيبو وازويرات وسيلبابي وروسو.

ومنحت نتائج الانتخابات الرئاسية الفوز للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني ، و رفض الاعتراف بها أبرز مرشحي المعارضة بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، الذي حل في المركز الثاني، وندد الاثنين بما وصفها بـ"عملية تزوير هائلة".

ودعا ولد اعبيدي أنصاره إلى العصيان المدني والتظاهر السلمي ضد نتائج الانتخابات. وتظاهر بعض أنصاره في نواكشوط ليل الأحد حيث أضرموا النيران في الإطارات وعرقلوا حركة السير فيما أفاد متحدث بأن السلطات أوقفت مدير حملته. وكثّفت الشرطة انتشارها في العاصمة بشكل كبير في وقت لاحق من المساء.

الموريتانيون يختارون ما بين التغيير وتجديد الثفة لرئيسهم To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وحذّر وزير الداخلية في وقت متأخر الأحد من أنه "لن يتسامح مع أي تحرّك يرجّح بأن يؤثر على السلم والطمأنينة لمواطنينا وسكاننا".

وفاز القائد السابق للجيش بأكثر بقليل من 56 في المئة من الأصوات، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات الإثنين، ليحكم لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات .

ويتعيّن الآن رفع النتائج إلى المحكمة الدستورية في موريتانيا في غضون 48 ساعة لتأكيدها.

وكان الغزواني سيواجه جولة ثانية لو لم يفز بأكثر من نصف الأصوات في انتخابات السبت. وحلّ متقدّما بفارق كبير على خصمه الرئيسي بيرام الداه عبيدي الناشط المناهض للعبودية الذي حصل على أكثر من 22% من الأصوات.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)