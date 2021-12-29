موريتانيا ـ جدل بشأن اعتبار الصلاة على النبي "مضيعة لوقت البرلمان"

بعد ما أثارت مطالبته أحد نواب المعارضة للحد من الصلاة على النبي أثناء جلسة للبرلمان مساء أمس (28 ديسمبر/كانون أول 2021) جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، غرد رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه مدافعا عن موقفه وموضحا قصده.
وقال ولد بايه على حسابه بموقع تويتر قائلا: "أنبه إلى أنني تصرفت وفق ما يمليه علي الضمير كرئيس مؤتمن على الوقت شرعا وقانونا، فإن فهم منه منع الصلاة على الرسول عليه أفضلها وأزكاها فذلك ليس قصدي ولا يمكن أن يكون، وليس خبرا أنني ما افتتحت الجلسات إلا بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم".
وكان رئيس البرلمان قاطع النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل أثناء مداخلته في جلسة مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام 2022، وقال له :"ادعوك لعدم تكرار الصلاة على الرسول والاكتفاء بها مرة واحدة لأن فيها ضياعا للوقت".
ع.ج.م/ م.س (د ب أ)
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العبودية في موريتانيا: واقع مرير
مولودة بالأغلال
ولدت شفيده في موريتانيا ووجدت نفسها تحت وطأة العبودية كما هو حال إخوتها. وبعد أن نجح أخوها معطى الله في تحرير نفسه، أنقذها مع أطفالها في مارس/ آذار 2013.
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العبودية في موريتانيا: واقع مرير
الفقر المدقع
بعد ربع قرن من الجفاف الذي شهدته موريتانيا تحول مجتمع البدو الرحل إلى مجتمع مستقر.غير أن هذا التحول المجتمعي كان صعبا، حيث أصبح معدل البطالة في البلاد 40 في المئة، والكثير من الناس اضطروا للعيش بأقل من دولار واحد في اليوم.
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العبودية في موريتانيا: واقع مرير
العيش في "غيتو"
على مشارف العاصمة نواكشوط توجد الأحياء الفقيرة، حيث يعيش عبيد سابقون، بالإضافة إلى سكان الأرياف الفقراء في غيتو على شاكلة أكواخ الصفيح.
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العبودية في موريتانيا: واقع مرير
مبادرات المجتمع المدني
العبودية في موريتانيا لا تشكل الاستثناء. فمباركة ولدت كأمة، وكانت مجبرة على خدمة إحدى العائلات الغنية في نواكشوط. في عام 2011 وبدعم من الناشط بيرام عبيد ومنظمته "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق في موريتانيا" استطاعت مباركة أن تتحرر.
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العبودية في موريتانيا: واقع مرير
النضال من أجل الحرية
مسعود ابوبكر (يسار) هو ناشط في منظمات غير حكومية لمناهضة العبودية، وهو الذي ساعد معطى الله (يمين) وأخته وأطفالها التسعة في الانعتاق من براثن العبودية. ينتمي الاثنان إلى أثنية الحراطين، أي الأفارقة السود، وهي الإثنية التي يتم استعبادها من قبل بعض البيض في موريتانيا سواء من العرب أو الأمازيغ.
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العبودية في موريتانيا: واقع مرير
أرقام مخيفة
يعيش الحراطين في أسف السلم الاجتماعي والاقتصادي ولا توجد إحصائيات موثقة حول توزيع السكان. ولكن المنظمات الحقوقية تقدر نسبة العبيد في المجتمع الموريتاني بين 10 إلى 20 بالمائة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة.
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العبودية في موريتانيا: واقع مرير
مجتمع خال من الآباء
"في مجتمع العبودية لا يوجد آباء"، كما يقول مسعود أبو بكر الناشط في مجال مناهضة العبودية. يغيب دور الأب تماما، حيث أن المستعبِدين "يمتلكون" النساء، وعندما يصبحن حوامل ويصبح لديهن أطفال، يتم بيعهن أو يفعلون بهن ما يشاؤون.
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العبودية في موريتانيا: واقع مرير
العدالة الغائبة
في يمين الصورة يظهر الطفل يرق البالغ من العمر 11 عاما، وهو من العبيد القلائل الذين نجحوا في تقديم مستعبديهم إلى المحاكمة . تم الحكم على الرجل بسنتين سجنا، في جريمة من المفروض أن يكون أخف حكم فيها هو عشر سنوات سجنا.
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العبودية في موريتانيا: واقع مرير
الهوة بين الفقراء و الأغنياء
موريتانيا واحدة من أغنى بلدان غرب افريقيا، ومع ذلك فأن مداخيل الصيد البحري والموارد المعدنية لا تجد طريقها إلى كافة شرائح الشعب الموريتاني.
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العبودية في موريتانيا: واقع مرير
استعادة الكرامة
يعيش معطى الله اليوم رفقة زوجته وابنه في فقر مدقع، ولكن بالرغم من كل التحديات التي ينبغي أن يواجهها، إلا أنه استعاد كرامته الإنسانية والأمل في مستقبل أفضل.
الكاتب: روبرت آشر/ صفاء فاقي/ ريم نجمي