موريتانيا ـ جدل بشأن اعتبار الصلاة على النبي "مضيعة لوقت البرلمان"

بعد ما أثارت مطالبته أحد نواب المعارضة للحد من الصلاة على النبي أثناء جلسة للبرلمان مساء أمس (28 ديسمبر/كانون أول 2021) جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، غرد رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه مدافعا عن موقفه وموضحا قصده.

وقال ولد بايه على حسابه بموقع تويتر قائلا: "أنبه إلى أنني تصرفت وفق ما يمليه علي الضمير كرئيس مؤتمن على الوقت شرعا وقانونا، فإن فهم منه منع الصلاة على الرسول عليه أفضلها وأزكاها فذلك ليس قصدي ولا يمكن أن يكون، وليس خبرا أنني ما افتتحت الجلسات إلا بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم".

وكان رئيس البرلمان قاطع النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل أثناء مداخلته في جلسة مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام 2022، وقال له :"ادعوك لعدم تكرار الصلاة على الرسول والاكتفاء بها مرة واحدة لأن فيها ضياعا للوقت".

ع.ج.م/ م.س (د ب أ)