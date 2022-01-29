موريتانيا .. المخطوطات القديمة تجذب السياح

مدينة طنجة المغربية.. ازدهار اقتصادي لا يراه الفقراء!

رغم ما تشهده مدينة طنجة المغربية من ازدهار تجاري وتقدم عمراني وتطور تكنولوجي، إلا أن ذلك لا ينعكس بشكل مباشر على حياة الفقراء فيها كما يبدو. هنا لمحة عن مدى تباعد العوالم في طنجة، كما تراها مراسلة DW.