موريتانيا .. المخطوطات القديمة تجذب السياح

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تتوفر شنقيط في موريتانيا على مكتبات عريقة بمجموعة من المخطوطات التي لا تقدر بثمن بعضها يعود إلى قرون مضت، ومن عدة تخصصات. وبعد عزوف السياح لسنوات بسبب المخاوف الأمنية ومؤخرًا الوباء، بدؤوا يتوافدون عليها مجددا.
انطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل أيام قليلة، وانطلقت معها مجموعة من المشكلات التي أظهرت البطولة بشكل غير لائق، وأغلبها ذات طابع تنظيمي وأخرى على علاقة باجراءات كورونا في ظل انتشار الفيروس بين اللاعبين.
رغم ما تشهده مدينة طنجة المغربية من ازدهار تجاري وتقدم عمراني وتطور تكنولوجي، إلا أن ذلك لا ينعكس بشكل مباشر على حياة الفقراء فيها كما يبدو. هنا لمحة عن مدى تباعد العوالم في طنجة، كما تراها مراسلة DW.
يثير إجلاء دول عربية لرعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد، تساؤلات حول الإجراءات التي تتخذها تجاه القادمين من بؤرة الوباء. فما هي هذه الإجراءات وهل هي كافية لمنع انتشار الفيروس؟
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