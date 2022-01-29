 موريتانيا .. المخطوطات القديمة تجذب السياح | DW الأخبار | DW | 30.01.2022

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موريتانيا .. المخطوطات القديمة تجذب السياح

تتوفر شنقيط في موريتانيا على مكتبات عريقة بمجموعة من المخطوطات التي لا تقدر بثمن بعضها يعود إلى قرون مضت، ومن عدة تخصصات. وبعد عزوف السياح لسنوات بسبب المخاوف الأمنية ومؤخرًا الوباء، بدؤوا يتوافدون عليها مجددا.

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