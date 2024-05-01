مورالي كريشنان مراسل مقيم في نيودلهي. يساهم في برنامج DW منذ أكثر من عقدين من الزمان.

خلال مسيرته المهنية التي استمرت 36 عامًا، عمل مورالي كريشنان أيضًا مع وسائل إعلام أخرى مثل Indo-Asian News Service وThe Statesman وIndia Today وOutlook India وThe Indian Express.

كتب مورالي على نطاق واسع عن التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية الرئيسية في الهند والدول المحيطة بها، بما في ذلك الصراعات الانفصالية في كشمير وسريلانكا.

كان عضوًا في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ومقره واشنطن منذ عام 2000. وفي هذا الإطار عمل مع فريق عالمي مكون من ستة أعضاء في مشروع ممول من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين حول استخدام مادة الأسبستوس وآثارها الضارة، وفاز بجائزة جون ب. أوكس من كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا.