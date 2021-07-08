موديرنا تطور لقاحاً ضد الإنفلونزا الموسمية

بعد أن نجحت الشركة الأمريكية للأدوية موديرنا مع شرييكتها الألمانية بييونتيك في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي أبقى العالم كله في حالة من الرعب والترقب، تسعى الشركة الآن لتطوير لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية. ويهدف اللقاح إلى الحماية من أربعة أنواع من الإنفلونزا وهو الآن قيد الاختبارات السريرية.

وتعتزم الشركة تجنيد 180 شخصاً بالغاً في الولايات المتحدة للمرحلة الأولى والثانية من التجربة لتقييم سلامة وقوة الاستجابة المناعية للقاح المسمى (mRNA-1010). بحسب ما نشره موقع صحيفة (بيلد) الألماني.

والجدير بالذكر أن شدة أوبئة الأنفلونزا الموسمية تختلف من سنة إلى أخرى، وتفترض منظمة الصحة العالمية أن هناك ما بين 3 إلى 5 ملايين حالة إصابة خطيرة بالإنفلونزا في جميع أنحاء العالم كل عام.

ويعتمد اللقاح على نفس تقنية مرسال الحمض النووي الريبوزي (mRNA)، التي تم نشرها في حقنة (كوفيد-19) الخاصة بشركة موديرنا، وهي فعالة بنسبة تزيد عن 90 في المائة، وإذا أثبتت التجربة نجاحها، فقد تؤدي إلى جيل جديد من لقاحات الإنفلونزا الوقائية. بحسب ما نشره موقع (فوربس) الأمريكي.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "نتوقع أن يكون لقاح الإنفلونزا الموسمية المرشح جزءاً مهماً من مجموعة اللقاحات المستقبلية ضد أمراض الجهاز التنفسي".

وتتمثل رؤية موديرنا في تطوير لقاح تنفسي مستقبلي للبالغين حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على حماية فعالة للغاية ضد فيروسات الجهاز التنفسي الأكثر إشكالية من خلال تطعيم واحد كل خريف.

ر.ض/ أ.ح