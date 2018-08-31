 مودريتش يكشف..″هذا ما فعله رونالدو عند فوزي بلقب أحسن لاعب″ | عالم الرياضة | DW | 07.09.2018

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عالم الرياضة

مودريتش يكشف.."هذا ما فعله رونالدو عند فوزي بلقب أحسن لاعب"

من المعلوم أن كريستيانو رونالدو صُدم حين عرف أنه ليس هو من سيحصل على جائزة الأفضل في أوروبا، ما جعله يغيب عن حفل موناكو، ما دفع البعض إلى مهاجمته. غير أن مودريتش، صاحب الجائزة، كشف أخيرا ما فعله زميله القديم بعد فوزه.

Russland WM 2018 Argentinien gegen Kroatien (Reuters/I. Alvarado)

كشف لوكا مودريتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، عقب مباراة بلاده الودية أمام البرتغال (1-1)، أنه حصل على تهاني زميله السابق في نادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو عقب الإعلان عن اسمه فائزا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

مختارات

حصل الكرواتي لوكا مودريتش على لقب أفضل لاعب في أوروبا، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح. وأسهم مودريتش بقوة في حصول الريال على دوري أبطال أوروبا ووصول كرواتيا للمباراة النهائية بمونديال روسيا. (30.08.2018)

من الواضح أن اختيار لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا كأفضل لاعب أوروبيا، صدمت محيط كريستيانو رونالدو، الزميل السابق لمودريش في الريال لدرجة أن المقربين له وصف ذلك بـ"المهزلة". (31.08.2018)

وقال لاعب خط الوسط لإذاعة (إر. تي. بي 3) البرتغالية إن رونالدو ترك له رسالة جاء فيها: "أنا سعيد لحصولك على الجائزة التي تستحقها". ويضيف مودريتش أن رونالدو "كتب أيضا أنه يريد رؤيتي قريبا".

وغاب كريستيانو رونالدو عن الحفل، الذي أقامه الاتحاد الأوروبي في موناكو الفرنسية، كما غاب أيضا عن مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا مساء أمس الخميس (السادس من أيلول/ سبتمبر 2018). 

وبسبب غيابه في موناكو، واجه كريستيانو رونالدو انتقادات نارية، كانت أكثرها قساوة ما قاله عنه مدرب مودريتش نفسه بالمنتخب زلاتكو داليتش، حين صرح أن "رونالدو لم يحضر الحفل، ولن أعلق على ما قيل من محيطه حول اختيار مودريتش للفوز بالجائزة: رونالدو أناني ولا أريده أبدا في فريقي. إنه ينتمي الى أولئك اللاعبين، الذين لا يهمهم إن فشل الفريق، بقدر ما يهمهم أن يحرزوا هم الأهداف".

وكانت تقارير إعلامية عدة قد نقلت أن رونالدو أصيب بإحباط شديد عقب الاعلان عن اسم الفائز، بينما صرح مدير أعماله لقنوات إعلامية أنه مستاء من عدم اختيار كريستيانو رونالدو  ولا يستوعب كيف أن الجائزة لم تذهب إلى موكله الذي أحرز 15 هدفا الموسم الماضي في منافسات أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد، وذلك قبيل رحيله إلى اليوفي الإيطالي.

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فرح في فرنسا ودموع في زغرب بعد نهائي مونديال روسيا

يذكر أن النجمين، كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، كليهما مرشحان لنيل الجائزة الأكبر، وهي جائزة "الأفضل" في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي من المنتظر الاعلان عنها نهاية هذا العام، وذلك إلى جانب المصري محمد صلاح، "ملك" ليفربول. 

ورصيد رونالدو من الانجازات لهذا العام لا يختلف كثيرا عن رصيد مودريتش، الاثنان فازا مع ريال مدريد بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا. الفارق الوحيد هو أن نجم البرتغال لم يحلفه الحظ مع منتخب بلاده في المضي بعيدا في مونديال روسيا، عكس مودريتش، الذي كان له فضل كبير في قيادة كرواتيا لأول مرة إلى المباراة النهائية بكأس العالم.

و.ب

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D.Martinez)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

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  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Dalder)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتضن ملعب لوجنيكي في موسكو نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    إيفان بيريسيتش لدى تسجيله الهدف الأول لكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Recine)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الكرواتي إيفان بيريسيتش يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع أنتي ريبيتش

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتساب الحكم ركلة الجزاء لصالح فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    بوجبا بعد تسجيله الهدف الثالث لفرنسا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Staples)

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    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قاد المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 .

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Hartmann)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أدى الممثل والمطرب الأمريكي، ويل سميث، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الساحر البرازيلي رونالدينيو يظهر في الحفل النهائي وهو يشارك في أداء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب لوجنيكي

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يقدم كأس العالم أثناء حفل الختام بملعب لوجنيكي في موسكو، باعتباره قائد فريق بطل العالم السابق


مختارات

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

في مباراة مثيرة للغاية توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وهذه أهم اللقطات التي سجلت قبل وأثناء هذه المباراة. (15.07.2018)  

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فرح في فرنسا ودموع في زغرب بعد نهائي مونديال روسيا  

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