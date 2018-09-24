مودريتش يكسر هيمنة رونالدو وميسي ويتوج بالكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الاثنين (الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2018) عن فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2018، متقدماً على البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان غريزمان.

وجاء إعلان المجلة الفرنسية عن فوز مودريتش بالكرة الذهبية خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم. واستحق مودريتش الجائزة بعد مسيرة رائعة مع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا وقاده للعبور إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام فرنسا.

وكسر مودريتش (33 عاماً) لاعب ريال مدريد الإسباني، هيمنة رونالدو زميله السابق في النادي الملكي ولاعب يوفنتوس الإيطالي حالياً، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على الكرة الذهبية في الأعوام العشرة الماضية، بعدما أحرزها كل منهما خمس مرات منذ 2008.

وأتم صانع الألعاب الدولي رباعية جوائز فردية لعام 2018، بعد اختياره أفضل لاعب من الاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا)، وأفضل لاعب في مونديال 2018 في روسيا حيث قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخسارة أمام فرنسا (2-4).

أ.ح/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)