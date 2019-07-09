 مودريتش يقدم الدعم إلى محمد صلاح! | عالم الرياضة | DW | 31.07.2019

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عالم الرياضة

مودريتش يقدم الدعم إلى محمد صلاح!

لم يتردد نجم ريال مدريد لوكا مودريتش في الدفاع عن محمد صلاح. النجم المصري اصطدم بزميله في ليفربول ديان لوفرين في رياضة بعيدة تماماً عن كرة القدم وفي أجواء لا تخلو من التسلية. فما هي القصة وراء ذلك يا ترى؟

UEFA Champions League Triumphfahrt FC Liverpool (picture-alliance/AP Photo/B. Coombs)

صورة من الأرشيف.

من المعروف أن ديان لوفرين، تجمعه علاقة صداقة قوية بزميله في ليفربول محمد صلاح، فقد نشر الدولي الكرواتي في أكثر من مرة بعض الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر صلابة العلاقة بينهما بعيداً عن أجواء الساحرة المستديرة.

ولا يتردد النجم المصري في التفاعل مع رسائل لوفرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن قاعدة كبيرة من متابعي محمد صلاح، ترغب دائماً في مشاهدة الجانب الآخر من حياة اللاعب، الذي ينشر سحره الكروي فوق الملاعب الإنجليزية والأوروبية على حد سواء.

ونشر ديان لوفرين مؤخراً، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة له برفقة محمد صلاح وهما يلعبان تنس الطاولة. وعلق الدولي الكرواتي على الصورة قائلاً :"حسنا، لقد انهزمت بـ 1-0 لفائدة صلاح، لكن اليوم هو يوم الانتقام".

وأشار موقع صحيفة "ليفربول إيكو" أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، دخل على الخط من أجل الدفاع عن محمد صلاح. ووجه أحسن لاعب في العالم كلامه إلى لوفرين قائلاً: "لا يمكنك الفوز ضد أي شخص. توقف عن تضييع وقتك".

 وبعد لحظات قليلة، رد لوفرين (30 عاماً) على كلام مودريتش بالقول:"صلاح يلعب بنفس طريقتك، ربما بطريقة أكثر دفاعية". أما محمد صلاح فقط اكتفى بتعليق مقتضب على الصورة :"7-0"، وذلك في إشارة إلى أنه هزم زميله لوفرين بنتيجة كبيرة في تنس الطاولة.

الجدير ذكره أن ليفربول، سيصطدم نهاية هذا الأسبوع بمانشستر سيتي برسم مسابقة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي. وتأمل جماهير "الريدز" أن يواصل الفريق نسقه التصاعدي، ويحقق كل الألقاب الممكنة في الموسم القادم.

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

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  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

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