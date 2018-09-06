مودريتش يفوز بجائزة "الأفضل" في العالم لعام 2018

مرة أخرى تفوق النجم الكرواتي لوكا مودريتش على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح وفاز اليوم الاثنين (24 أيلول/ سبتمبر 2018) بجائزة "ذي بيست"، أي "الأفضل" في العالم لعام 2018 التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". قائمة المتنافسين لهذا العام خلت من نجوم عالميين معروفين كالأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتوج المصري الدولي محمد صلاح بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2018 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك عن هدفه في مرمى إيفرتون في العاشر من كانون أول/ديسمبر 2017 ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي.



وهذه هي الجائزة الثانية التي يتنافس عليها الثلاثي مودريتش ورونالدو وصلاح في 2018 حيث حسم مودريتش الصراع لصالحه على لقب أفضل لاعب في أوروبا وانتزع الجائزة في الشهر الماضي. ولعب مودريتش ورونالدو دورا بارزا في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ليكون اللقب الثالث على التوالي للريال في ثلاثة مواسم متتالية.

كما لعب مودريتش دورا بارزا وكان القوة الدافعة الهائلة خلف بلوغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. ونال مودريتش المكافأة على دوره البارز في البطولة وأحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2018. ولهذا ، أصبح مودريتش المرشح الأبرز لجائزة الفيفا من وجهة نظر الألماني الدولي السابق أوليفر كان.

وعلى عكس مودريتش، الذي ظهر للمرة الأولى في القائمة النهائية للمرشحين على الجائزة، لم يكن هذا الصراع غريبا بالنسبة لرونالدو حيث فاز النجم البرتغالي بهذه الجائزة خمس مرات سابقة في غضون العقد الأخير.

كما استحق المصري محمد صلاح الدخول بقوة في الصراع على الجائزة هذا العام بعد موسم خيالي مع ليفربول تصدر خلاله قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا. كما ساهم بدور هائل في تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. كذلك لعب دورا بارزا في عودة المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

وفيما خلت القائمة النهائية للمتنافسين على هذه الجائزة من لاعبي المنتخب الفرنسي الفائز بلقب المونديال الروسي، فاز ديدييه ديشان المدير الفني لأبطال العالم بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2018. وتنافس ديشان على اللقب مع مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، والكرواتي زلاتكو داليتش، الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي المونديال الروسي.

أ.ح/م.س (د ب أ)