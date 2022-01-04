موجة مرتقبة من الإصابات بمتحور أوميكرون في أوروبا

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مع بداية العام الجديد تستعد أوروبا لموجة جديدة من إصابات كورونا. وتتنامى المخاوف من ارتفاع أعداد الحالات إلى مستويات قياسية بسبب متحور اوميكرون، وايضاً من زيادة الضغط على المستشفيات. ويحذر المسؤولون من أن الأبعاد الحقيقة للأزمة لم تُعرف بعد.
في حين تشدد العديد من دول العالم الإجراءات لمنع انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، تخفف دول أخرى القيود لأسباب مختلفة! هنا لمحة عن الاختلاف بين الدول في التعامل مع "موجة أوميكرون"!
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التفكير في إلزامية اللقاح على مواطنيها، في الوقت الذي دعت فيه منظمة الصحة العالمية إلى الهدوء، وأعرب فيه صانعو لقاحات عن قدرتهم على مواجهة متحور "أوميكرون".
بعدما أودت جائحة كوفيد بحياة ما يقرب من 5,5 مليون إنسان يخشى المسؤولون في منظمة الصحة العالمية من أن يؤدي "تسونامي"، من الإصابات بفيروس كورونا وخصوصا بالمتحورة أوميكرون، لانهيار الأنظمة الصحية في عدة دول.
الحكومة الاتحادية الألمانية تصنف كلا من فرنسا والدنمارك كمنطقتي خطورة عالية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فيهما وتطبق الإجراءات المصاحبة للقرار على المسافرين منهما وكذلك من النرويج ولبنان وأندورا أيضا، فماذا يعني ذلك؟
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