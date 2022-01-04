 موجة مرتقبة من الإصابات بمتحور أوميكرون في أوروبا | DW الأخبار | DW | 04.01.2022

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DW الأخبار

موجة مرتقبة من الإصابات بمتحور أوميكرون في أوروبا

مع بداية العام الجديد تستعد أوروبا لموجة جديدة من إصابات كورونا. وتتنامى المخاوف من ارتفاع أعداد الحالات إلى مستويات قياسية بسبب متحور اوميكرون، وايضاً من زيادة الضغط على المستشفيات. ويحذر المسؤولون من أن الأبعاد الحقيقة للأزمة لم تُعرف بعد.

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