موجة حزن وأسى بعد الإعلان عن وفاة الطفل المغربي ريان

سباق مع الوقت في المغرب لإنقاذ الطفل ريان العالق في بئر

لا يزال المغاربة ينتظرون، بأمل، انتهاء الجرافات من حفر "جرف" مواز للبئر الذي علق فيه الطفل ريان منذ الثلاثاء. وتواصل طواقم الإنقاذ، في سباق مع الزمن، جهودها لإنقاذ ريان (5 سنوات)، بعد مرور نحو 66 ساعة على سقوطه في البئر.