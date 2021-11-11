موجة حزن وأسى بعد الإعلان عن وفاة الطفل المغربي ريان

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تسود حالة صدمة في المغرب بعد انتشال الطفل ريان ميتا من قاع بئر سقط فيها عرضا في قرية إغران قرب مدينة شفشاون. وذلك على الرغم من جهود جبارة بذلتها فرق الإغاثة على مدار خمسة أيام.
تتواصل الجهود لإنقاذ الطفل المغربي ريان من داخل البئر التي وقع فيها، وسط تضامن كبير حول العالم على مواقع التواصل. تذكر هذه الحادثة بحالات مشابهة شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، نستعرض بعضها.
لا يزال المغاربة ينتظرون، بأمل، انتهاء الجرافات من حفر "جرف" مواز للبئر الذي علق فيه الطفل ريان منذ الثلاثاء. وتواصل طواقم الإنقاذ، في سباق مع الزمن، جهودها لإنقاذ ريان (5 سنوات)، بعد مرور نحو 66 ساعة على سقوطه في البئر.
أخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ليل السبت ميتاً من البئر التي ظل عالقاً فيها لمدة خمسة أيام، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي، وذلك بعدما ظلت الجهود المضنية للوصول إليه تشد الأنفاس في المغرب وخارجه منذ الأربعاء.
أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان الذي ظل عالقا في بئر لأيام في قرية إغران بمدينة شفشاون شمال المغرب. وخيمت أجواء من الحزن والأسى على المواقع الاجتماعية العالمية التي تابعت عمليات الإنقاذ على مدار الساعة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول