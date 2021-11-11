 موجة حزن وأسى بعد الإعلان عن وفاة الطفل المغربي ريان | DW الأخبار | DW | 06.02.2022

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موجة حزن وأسى بعد الإعلان عن وفاة الطفل المغربي ريان

تسود حالة صدمة في المغرب بعد انتشال الطفل ريان ميتا من قاع بئر سقط فيها عرضا في قرية إغران قرب مدينة شفشاون. وذلك على الرغم من جهود جبارة بذلتها فرق الإغاثة على مدار خمسة أيام.

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