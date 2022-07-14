موجة حر وسدود ماء فارغة في إسبانيا

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حرّ وجفاف واحتباس مطر. تعاني أجزاء كثيرة من أوروبا من أسوأ موجة جفاف تطالها منذ قرون. وقد تضرر جنوب إسبانيا بشكل خاص، حيث فقد سد La Vinuela في مقاطعة مالقة حوالي 90% من محتواه، هذا العام.
موجات الحرّ التي تشهدها أوروبا هذا الصيف الأشدّ منذ عام 1950. تلك هي نتائج تقرير للمفوضية الأوروبية حول الظروف المناخية في أوروبا منذ أزيد من ثلاثة أشهر، تقرير حذر من أن أكثر من 47% من الأراضي باتت عرضة للجفاف.
يرى علماء في تكاثر ظواهر موجات الحر وتقلبات الطقس نتيجةً مباشرة للاحترار المناخي، مع ازدياد انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري. ففي ثاني موجة حر تشهدها في شهر واصلت عدة دول أوروبا مكافحة حرائق الغابات المدمرة.
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
آثار من عصور ما قبل التاريخ وهياكل سفن من الحرب العالمية الثانية ونقوشات على "أحجار الجوع"؛ موجة الجفاف التي ضربت أوروبا كشفت كنوزًا مغمورة منها ما يذكر بموجات الجفاف السابقة في القارة العجوز.
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