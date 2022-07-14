 موجة حر وسدود ماء فارغة في إسبانيا | العولمة 3000 | DW | 24.09.2022

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العولمة 3000

موجة حر وسدود ماء فارغة في إسبانيا

حرّ وجفاف واحتباس مطر. تعاني أجزاء كثيرة من أوروبا من أسوأ موجة جفاف تطالها منذ قرون. وقد تضرر جنوب إسبانيا بشكل خاص، حيث فقد سد La Vinuela في مقاطعة مالقة حوالي 90% من محتواه، هذا العام.

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