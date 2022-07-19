 موجة حر شديد تضرب أوروبا | DW الأخبار | DW | 16.07.2023

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DW الأخبار

موجة حر شديد تضرب أوروبا

قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن درجات الحرارة العالية ارتفعت بشكل كبير في جميع أنحاء القارة، حيث من المتوقع أن ترتفع في بعض المناطق إلى أكثر من أربعين درجة مئوية.

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Czech Republic's Marketa Vondrousova celebrates with the Venus Rosewater Dish trophy during the prize ceremony after winning the women's singles final tennis match against Tunisia's Ons Jabeur on the thirteenth day of the 2023 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on July 15, 2023. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

التونسية أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي 16.07.2023

14/07/2023 A member of the SAG AFTRA bargaining committee steps out the bus dedicated to guild members traveling to picket lines to join members of the Writers Guild of America and the Screen Actors Guild outside Paramount Studios in Los Angeles, California, on July 14, 2023. Tens of thousands of Hollywood actors went on strike at midnight July 13, 2023, effectively bringing the giant movie and television business to a halt as they join writers in the first industry-wide walkout for 63 years. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

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July 14, 2023, Athens, Greece: Tourists visit Acropolis amid high temperatures, in Athens, Greece, 14 July 2023. Archaeological sites in Athens have closed for the public at 12.00 because of the heat. Extremely high temperatures with a potentially serious impact on health are forecast in the Greek capitalAnticyclone Ceber, a high-pressure area coming from the south, will bring extreme heat with temperatures exceeding 40 degrees Celsius to European countries, as well as China and the USA, the European Space Agency ESA reported. Athens Greece - ZUMAv62_ 20230714_zaf_v62_023 Copyright: xAristidisxVafeiadakisx

ارتفاع كبير في درجات الحرارة في اغلب مناطق أوروبا وتحذير من الأسوأ 15.07.2023

SFAX, TUNISIA, 05 July 2023: Migrants hides and leaving the City of Sfax on July 5, 2023. Racial tensions in the Tunisian coastal city of Sfax flared into violence targeting migrants from sub-Saharan Africa, dozens of whom were forcibly evicted from the city, witnesses said. as they flee to Tunis amid unrest in Sfax following the stabbing on July 3 of a Tunisian man in an altercation with migrants. (Photo by Hasan Mrad/DeFodi Images)

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تشهد مناطق مختلفة من العالم موجات حر متتالية، وهو ما يدل على تفاقم الظروف القصوى بسبب الاحترار المناخي. كما تساهم ظاهرة إلنينيو الجوية الدورية التي عادة ما تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، أيضا في تفاقم الوضع.

Tourists immerse their hands in the fountain of the Pantheon in Rome on a hot summer day (Photo by Matteo Nardone / Pacific Press)

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من أوروبا إلى العالم العربي وأمريكا، تجتاح موجات من الحر الشديد العالم، وسط درجات حرارة قياسية وتحذيرات من حرائق. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من يوليو 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.

HANDOUT - Die undatierte künstlerische Illustration zeigt einen von der US-Raumfahrtbehörde Nasa entwickelten Mini-Satelliten mit der Bezeichnung «Cyclon Global Navigation Satellite System» (CYGNNS) im Weltraum über einem Hurrican auf der Erde fliegend. Mit einer Flotte von acht rund 30 Kilogramm schweren Mini-Satelliten von der Größe eines Schwans will die Nasa die Vorhersage gefährlicher tropischer Stürme verbessern. Auch über den Verlauf und die Intensität von Hurrikanen sollen die Satelliten detaillierter Auskunft geben als bisher möglich - unter anderem, indem sie ins Auge des Sturms und durch seine massiven Regenwände hindurch blicken. (zu dpa «Mini-Satelliten blicken ins Herz von Hurrikanen» vom 11.11.2016 - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: «Foto: Nasa/dpa») Foto: Nasa/NASA/dpa ++

مشروع أممي.. إنذار مبكر لإنقاذ البشر من ارتفاع الحرارة والأعاصير القاتلة 29.06.2023

بسبب التغيرات المناخية تأمل الأمم المتحدة في تغطية كل شخص في العالم بأنظمة الإنذار المبكر في غضون السنوات الخمس المقبلة. فما هي هذه الأنظمة وكيف تعمل على إنقاذ البشرية من غضب الطبيعة؟

ARCHIV - 19.04.2011, USA, Miami: HANDOUT - Eine Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) auf der menschlichen Haut (undatiertes Archivfoto). (zu dpa: «Gekommen um zu bleiben - Invasive Arten breiten sich aus») ACHTUNG\ Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung\ Foto\ US CfDCaP//U.S. Center for Disease and Prevention Foto: US CfDCaP/epa efe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

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بسبب تغير المناخ، ينتشر المزيد من الأنواع في أوروبا، بعد أن اقتصر وجودها لفترة طويلة فقط في بلدان الجنوب. والبعوض هو أحدها. وهناك أنواع من البعوض تسبب أمراضا خطيرة، مثل بعوضة النمر الآسيوي.