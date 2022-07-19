موجة حر شديد تضرب أوروبا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قالت وكالة الفضاء الأوروبية إن درجات الحرارة العالية ارتفعت بشكل كبير في جميع أنحاء القارة، حيث من المتوقع أن ترتفع في بعض المناطق إلى أكثر من أربعين درجة مئوية.
تشهد مناطق مختلفة من العالم موجات حر متتالية، وهو ما يدل على تفاقم الظروف القصوى بسبب الاحترار المناخي. كما تساهم ظاهرة إلنينيو الجوية الدورية التي عادة ما تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، أيضا في تفاقم الوضع.
من أوروبا إلى العالم العربي وأمريكا، تجتاح موجات من الحر الشديد العالم، وسط درجات حرارة قياسية وتحذيرات من حرائق. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من يوليو 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.
بسبب التغيرات المناخية تأمل الأمم المتحدة في تغطية كل شخص في العالم بأنظمة الإنذار المبكر في غضون السنوات الخمس المقبلة. فما هي هذه الأنظمة وكيف تعمل على إنقاذ البشرية من غضب الطبيعة؟
بسبب تغير المناخ، ينتشر المزيد من الأنواع في أوروبا، بعد أن اقتصر وجودها لفترة طويلة فقط في بلدان الجنوب. والبعوض هو أحدها. وهناك أنواع من البعوض تسبب أمراضا خطيرة، مثل بعوضة النمر الآسيوي.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول