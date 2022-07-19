موجة حر شديد تضرب أوروبا

تسبب حمى الضنك.. بعوضة النمر الآسيوي تنتشر أوروبيا

بسبب تغير المناخ، ينتشر المزيد من الأنواع في أوروبا، بعد أن اقتصر وجودها لفترة طويلة فقط في بلدان الجنوب. والبعوض هو أحدها. وهناك أنواع من البعوض تسبب أمراضا خطيرة، مثل بعوضة النمر الآسيوي.