موجة حارة قاتلة في أوروبا، كيف يمكن تجنب تداعياتها؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
موجة الحر الشديدة في أوروبا تتسبب في مزيد من حرائق الغابات وخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، فماذا وراء الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وما الذي يتوجب على الدول فعله لتجنب تداعياته؟
فيما تشهد العديد من غابات شمال المغرب اندلاع حرائق كثيفة، نجحت فرق التدخل الميدانية لمكافحة الحرائق في احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية مع تواصل المجهودات لتطويق باقي الحرائق في أقرب وقت ممكن.
يرى علماء في تكاثر ظواهر موجات الحر وتقلبات الطقس نتيجةً مباشرة للاحترار المناخي، مع ازدياد انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري. ففي ثاني موجة حر تشهدها في شهر واصلت عدة دول أوروبا مكافحة حرائق الغابات المدمرة.
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول