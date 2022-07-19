 موجة حارة قاتلة في أوروبا، كيف يمكن تجنب تداعياتها؟ | مسائية DW | DW | 20.07.2022

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مسائية DW

موجة حارة قاتلة في أوروبا، كيف يمكن تجنب تداعياتها؟

موجة الحر الشديدة في أوروبا تتسبب في مزيد من حرائق الغابات وخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، فماذا وراء الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وما الذي يتوجب على الدول فعله لتجنب تداعياته؟

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