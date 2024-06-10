موجة حارة تضرب اليونان وتركيا ومخاوف من حرائق الغابات

تشهد اليونان وتركيا توقعات بموجة حارة استثنائية قد ترفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وذلك وفقًا لتحذيرات الخبراء. تعتبر هذه الظروف الجوية خطرًا على الصحة العامة وتهدد بزيادة خطر اندلاع الحرائق في الغابات.

سادت توقعات اليوم الاثنين (العاشر من حزيران/ يونيو 2024)، بأن تؤدي موجة حارة إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في كل من اليونان وتركيا، فيما وصف خبراء الأرصاد الجوية في كلا البلدين درجات الحرارة بأنها مرتفعة بشكل غير عادي لهذا الوقت من السنة.

وقالت هيئة الأرصاد اليونانية اليوم الاثنين، إنه في العديد من مناطق البلاد، ستتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية وستصل في بعض الحالات إلى 45 درجة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وفي الأيام التالية.

ونصحت هيئة الصليب الأحمر اليونانية المواطنين بالابتعاد عن الشمس وإغلاق المصاريع وشرب الكثير من السوائل وتناول الطعام الخفيف.

وطلبت منهم التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة للتأكد من أن كبار السن بشكل خاص بصحة جيدة.

وحذرت الهيئة من تناول الكحوليات وكذلك من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وأضافت أنه يجب عدم ترك الأطفال في السيارة خلال النهار، وضرورة تزويد الحيوانات الأليفة والقطط الضالة بالمياه.

في الوقت ذاته حذر خبراء الأرصاد الجوية الأتراك من موجة حارة تجتاح غرب البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تصل إلى 45 درجة.

وارتفعت درجات الحرارة بنحو 12 درجة أعلى من المعتاد في هذا الوقت من السنة.

ونصح الخبراء المواطنين من التواجد في الهواء الطلق بين الساعة 11 صباحا و4 مساء بالتوقيت المحلي (0800 - 1300 بتوقيت غرينتش)، وخاصة كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ)