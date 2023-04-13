 موجة جفاف في تونس تثقل كاهل المزارعين | DW الأخبار | DW | 14.04.2023

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DW الأخبار

موجة جفاف في تونس تثقل كاهل المزارعين

تعاني تونس من موجة جفاف غير مسبوقة ستؤدي في هذا العام إلى تراجع واضح في المحاصيل، وسط غلاء كبير في الأسعار. وفيما تتخذ السلطات المختصة إجراءات من أجل التقليل من خطر هذه الظاهرة، يطالب الخبراء البيئيون بإعادة التفكير في أساليب الزراعة.

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Fotografin: Daniela Sala Alle Rechte der DW eingeräumt (I confirm that the selected pictures can be used for all DW layout channels.)*** Ayed Sarir village, Tabqa, NE Syria. Ahmad Mahmoud Alahri (62) had 8,000 olive, lemons and fruit trees, together with his brother: in the past few years he lost over 6,000 of them. He estimated that half were lost due to Daesh destruction, and half just in the past year, due to droughts. Although his land is few kilometers from Tabqa dam lake (the biggest water reservoir in NES) the level of the lake got so low that pumps that used to serve the nearby villages and lands can no longer operate.

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