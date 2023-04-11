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موجة جفاف في تونس تثقل كاهل المزارعين

تعاني تونس من موجة جفاف غير مسبوقة ستؤدي في هذا العام إلى تراجع واضح في المحاصيل، وسط غلاء كبير في الأسعار. وفيما تتخذ السلطات المختصة إجراءات من أجل التقليل من خطر هذه الظاهرة، يطالب الخبراء البيئيون بإعادة التفكير في أساليب الزراعة.