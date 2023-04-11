موجة جفاف في تونس تثقل كاهل المزارعين

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تعاني تونس من موجة جفاف غير مسبوقة ستؤدي في هذا العام إلى تراجع واضح في المحاصيل، وسط غلاء كبير في الأسعار. وفيما تتخذ السلطات المختصة إجراءات من أجل التقليل من خطر هذه الظاهرة، يطالب الخبراء البيئيون بإعادة التفكير في أساليب الزراعة.
عرفت تونس تاريخيا بلقب "مطمور روما" على خلفية أراضيها الخصبة وإنتاجها الزراعي الوفير. لكن تلك الصورة أصبحت من الماضي في ظل أزمة المياه في هذا البلد، ما بات يهدد أمنه الغذائي والمائي. فكيف تبدو تونس "الخضراء" اليوم؟
أدى التضخم وارتفاع الأسعار بسبب عوامل رئيسية منها الحرب في أوكرانيا وموجات الجفاف وارتفاع أسعار الطاقة إلى أزمة غذائية في إنجلترا التي تشهد ارتفاعا في عدد الأسر الباحثة عن المساعدات الغذائية.
ذكرت مصادر لرويترز وجود كميات كبيرة عالقة من القمح بعد قرار الهند حظر التصدير، وهو القرار الذي يأتي بعد موجة جفاف، ما يهدّد باضطرابات كبيرة خصوصا مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.
يعاني شمال شرق سوريا من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما، نتيجة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. والتوترات السياسية مع تركيا التي تتهم باستخدام المياه سلاحا، أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان.
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