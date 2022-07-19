 موجة جفاف اجتاحت وادي بو في ايطاليا | DW الأخبار | DW | 21.07.2022

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موجة جفاف اجتاحت وادي بو في ايطاليا

وتواجه إيطاليا موجة حرّ غير عادية ونقصاً في هطول الأمطار، لا سيّما في وادي بو الزراعي في شمال البلاد والذي تعرّض لأسوأ موجة جفاف منذ 70 عاماً. ويمثّل نهر بو أكبر خزان للمياه في شبه الجزيرة ويستخدم المزارعون معظمه.

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