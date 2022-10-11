موجة جديدة من القصف الروسي لأوكرانيا

أوكرانيا تعلن عن انتصارات جديدة رغم القصف الروسي المتواصل

أعلنت أوكرانيا عن تحقيقها مزيد من الانتصارات على القوات الروسية وذلك على الرغم من القصف الروسي المستمر، فيما أعلن الكرملين أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي على نظيره الروسي اقتراحاً ملموساً بشأن النزاع في أوكرانيا.