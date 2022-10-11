 موجة جديدة من القصف الروسي لأوكرانيا | DW الأخبار | DW | 12.10.2022

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DW الأخبار

موجة جديدة من القصف الروسي لأوكرانيا

القصف الروسي يتسبب في دمار هائل في المدن الأوكرانية، والرئيس زيلينسكي يطالب بمزيد من العقوبات لروسيا.

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روسيا تواصل قصفها المكثف.. الغرب يتعهد بتوسيع الدعم العسكري

روسيا تواصل قصفها المكثف.. الغرب يتعهد بتوسيع الدعم العسكري 11.10.2022

هجمات صاروخية روسية على كييف.. تحول في حرب بوتين؟

هجمات صاروخية روسية على كييف.. تحول في "حرب بوتين"؟ 10.10.2022

روسيا تتهم المخابرات الأوكرانية باإنفجار الجسر على مضيق كيرتش وتقصف مدناً أوكرانية فيما يبدو أنها ضربات انتقامية

روسيا تتهم المخابرات الأوكرانية بتفجير جسر القرم وتقص المدن الأوكرانية 10.10.2022

NATO Secretary General Jens Stoltenberg gives a news conference ahead of a NATO Defence Ministers meeting in Brussels, Belgium October 11, 2022. REUTERS/Yves Herman

أسلحة جديدة متطورة لأوكرانيا بعد القصف الصاروخي الروسي العنيف؟! 11.10.2022

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الأيزيديون يحتفلون بعيد الجماعية في معبد لالش في كردستان العراق

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حذرت السلطات الباكستانية من أن الملاريا آخذة في التفشي بالمناطق التي غمرتها الفيضانات الأخيرة

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الأسلحة التووية التي تملكها روسيا، والتي قد تقدم على استخدامها

حجم مخزون روسيا من الأسلحة النووية 12.10.2022

اجتمع أبناء جالية 14 دولة عربية للإحتفاء بالإرث الحضاري والثقافي في العاصمة برلين.

اليوم الثقافي العربي في برلين..احتفال للإرث العربي في ألمانيا 11.10.2022

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Firefighters work at the site of a car retailer office building, destroyed during a Russian missile attack in Zaporizhzhia, Ukraine October 11, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.

أوكرانيا تعلن عن انتصارات جديدة رغم القصف الروسي المتواصل 12.10.2022

أعلنت أوكرانيا عن تحقيقها مزيد من الانتصارات على القوات الروسية وذلك على الرغم من القصف الروسي المستمر، فيما أعلن الكرملين أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي على نظيره الروسي اقتراحاً ملموساً بشأن النزاع في أوكرانيا.

10.10.2022, Dnipro*** Firefighters and police officers work on a site where an explosion created a crater on the street after a Russian attack in Dnipro, Ukraine, Monday, Oct. 10, 2022. (AP Photo/Leo Correa)

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي واجتماع أزمة لمجموعة السبع 11.10.2022

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية الأخيرة على عدد من المدن، إلى 19 قتيلا و105 جرحى. وتعقد القوى المنضوية في مجموعة السبع اجتماع أزمة اليوم الثلاثاء لمناقشة تصعيد الهجوم الروسي.

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أوكرانيا.. عشرات القتلى والجرحى في قصف ليلي على مدينة زابوريجيا 09.10.2022

أعلنت مصادر رسمية أوكرانية مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات في قصف على مدينة زابوريجيا خلال الليل، فيما أعلن الرئيس زيلينسكي أن قواته تخوض قواته قتالا عنيفا حول بلدة ياخموت ذات الأهمية الاستراتيجية.

Russia. Kerch. OCTOBER 8, 2022. Collapsed section of a bridge linking Crimea to mainland Russia. Early on October 8, a truck exploded on the bridge causing fuel tanks of a freight train to catch fire. Traffic has been temporarily suspended. According to preliminary information, no casualties have been reported. THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY Moya Feodosiya/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 55242499

روسيا وأوكرانيا.. أهمية حيوية واستراتيجية لجسر كيرتش! 10.10.2022

أدى انفجار جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، إلى تدمير جزء منه. ولكن لماذا يشكل الجسر أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا وأوكرانيا على حد سواء، كما يقول خبراء؟