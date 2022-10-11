موجة جديدة من القصف الروسي لأوكرانيا

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القصف الروسي يتسبب في دمار هائل في المدن الأوكرانية، والرئيس زيلينسكي يطالب بمزيد من العقوبات لروسيا.
أعلنت أوكرانيا عن تحقيقها مزيد من الانتصارات على القوات الروسية وذلك على الرغم من القصف الروسي المستمر، فيما أعلن الكرملين أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي على نظيره الروسي اقتراحاً ملموساً بشأن النزاع في أوكرانيا.
أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية الأخيرة على عدد من المدن، إلى 19 قتيلا و105 جرحى. وتعقد القوى المنضوية في مجموعة السبع اجتماع أزمة اليوم الثلاثاء لمناقشة تصعيد الهجوم الروسي.
أعلنت مصادر رسمية أوكرانية مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات في قصف على مدينة زابوريجيا خلال الليل، فيما أعلن الرئيس زيلينسكي أن قواته تخوض قواته قتالا عنيفا حول بلدة ياخموت ذات الأهمية الاستراتيجية.
أدى انفجار جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، إلى تدمير جزء منه. ولكن لماذا يشكل الجسر أهمية كبيرة بالنسبة إلى روسيا وأوكرانيا على حد سواء، كما يقول خبراء؟
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