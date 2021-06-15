موجة الحر في ألمانيا.. شهر يونيو الأكثر حرارة على الإطلاق؟

بعد أسابيع من البرد والمطر والطقس المتقلب، وصل فصل الصيف أخيراً إلى ألمانيا، مصحوباً بموجة حر ستزداد شدة ابتداء من اليوم الخميس (17 يونيو/ حزيران 2021). فوفقاً لتوقعات خدمة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) سترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة لتصل إلى 40 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد. ومن غير المعروف حاليا إلى متى ستستمر هذه الموجة من الحر.

وقد يكون شهر يونيو/ حزيران الحالي الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في تاريخ ألمانيا منذ بدء تسجيل حالات الطقس.

ويقول عالم الأرصاد دومينيك يونغ من موقع (wetter.net) الألماني، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "بيلد" الألمانية: "بعد أول اثني عشر يومًا من شهر يونيو/ حزيران، أصبح هذا الشهر بالفعل أكثر دفئًا بمقدار 3.7 درجة".

كما أنه من المنتظر، وبسبب الضغط الجوي المنخفض، الممتد من هولندا إلى جنوب فرنسا، من المتوقع حدوث عواصف رعدية غزيرة جزئياً، حيث من المنتظر أن يشهد أقصى الشمال الغربي، العواصف الرعدية الأولى التي ستستمر حتى الجمعة لتعم جميع أنحاء ألمانيا.

ع.ش/أ.ح