 موجة الحر تتسبب باندلاع حرائق في دول أوروبية | DW الأخبار | DW | 14.07.2022

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موجة الحر تتسبب باندلاع حرائق في دول أوروبية

اندلعت سلسلة من حرائق الغابات في أوروبا الغربية ويكافح رجال الإطفاء الحرائق في البرتغال وإسبانيا وجنوب فرنسا وكرواتيا وسط موجة حر غير معتادة تربطها السلطات بتغير المناخ.

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