موجة الحر تتسبب باندلاع حرائق في دول أوروبية

دراسة: أوروبا قد تشهد فصول صيف وشتاء أكثر جفافا في المستقبل

توقعت دراسة ألمانية أنه من الممكن أن تشهد أوروبا فصولا جافة في المستقبل. ويشير العلماء إلى أنه ومنذ ربيع هذا العام، شهدت أوروبا جفافا واسع النطاق أثرعلى مستويات المياه والزراعة وأدت إلى فرض قيود على استخدام المياه.