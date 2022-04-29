موجة الحر تتسبب باندلاع حرائق في دول أوروبية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
اندلعت سلسلة من حرائق الغابات في أوروبا الغربية ويكافح رجال الإطفاء الحرائق في البرتغال وإسبانيا وجنوب فرنسا وكرواتيا وسط موجة حر غير معتادة تربطها السلطات بتغير المناخ.
أصدرت عدة دول أوروبية تحذيرات لمواطنيها بسبب موجة الحر الشديدة التي تضرب القارة حيث تتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 مئوية، فيما أخلت إسبانيا عدة قرى بسبب حرائق الغابات.
توقعت دراسة ألمانية أنه من الممكن أن تشهد أوروبا فصولا جافة في المستقبل. ويشير العلماء إلى أنه ومنذ ربيع هذا العام، شهدت أوروبا جفافا واسع النطاق أثرعلى مستويات المياه والزراعة وأدت إلى فرض قيود على استخدام المياه.
حذرت الأمم المتحدة في تقرير من أن عدد حرائق الغابات الكبيرة في كل أنحاء العالم سيرتفع بشكل حاد في العقود المقبلة بسبب الاحترار المناخي. كما حذر التقرير أيضا من تبعات خطيرة لهذه الحرائق على البشر والطبيعة في المستقبل.
في مقال رأي مشترك نشر بعدة صحف أوروبية، قدم المستشار الألماني شولتس ورئيسا حكومتي إسبانيا والبرتغال، سانشيز وكوستا، دعمهم للرئيس ماكرون، داعين الفرنسيين لإعادة انتخابه، محذرين من مخاطر فوز منافسته اليمينية المتطرفة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول