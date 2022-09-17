 موجات حرّ في المدن: مقاومة أزمة المناخ | العولمة 3000 | DW | 24.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

موجات حرّ في المدن: مقاومة أزمة المناخ

موجات الحرّ الشديد باتت أمراً طبيعياً في أجزاء كثيرة من العالم. المدن التي تخزنّ الحرارة هي الأكثر تضررا. بعض المدن الكبرى مثل أثينا، فريتاون وسانتياغو شكلت مفوضية خاصة لمواجهة موجات الحر الشديد.

المزيد من المركز الإعلامي

Heat Officers / DW Trockenheit

تايلاند: وجبات عالمية 17.09.2022

Global Snack Ghana / Roasted Plantain / DW Gegrillte Kochbananen

المكسيك: تربية الأخطبوط في مركز تكاثر 17.09.2022

Spanien / Dürre / ZDF Austrocknendes Gewässer

ألمانيا: مواد خام من المرحاض 17.09.2022

Mexiko / Frauenrechte / WDR Michis

سان دييغو توفر المياه 17.09.2022

المزيد العولمة 3000

Global Snack Ghana / Roasted Plantain / DW Gegrillte Kochbananen

وجبات عالمية خفيفة 24.09.2022

Spanien / Dürre / ZDF Austrocknendes Gewässer

موجة حر وسدود ماء فارغة في إسبانيا 24.09.2022

Mexiko / Frauenrechte / WDR Michis

المكسيك: نضال من أجل حق المرأة في الإجهاض 24.09.2022

تدابير لمواجهة موجات الحر الشديدة ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - تدابير لمواجهة موجات الحر الشديدة ومواضيع أخرى 24.09.2022

اقرأ أيضا

Top view Variety of fresh luxury seafood, Lobster salmon mackerel crayfish prawn octopus mussel red snapper scallop and stone crab, on ice background with icy smoke in seafood market.

مأكولات بحرية مفيدة صحيا وصديقة للبيئة والمناخ 17.09.2022

كشف باحثون من خلال دراسة حديثة عن أنواع من المأكولات البحرية ذات قيمة غذائية عالية وتحافظ على البيئة والمناخ في الوقت نفسه. في المقابل توجد أنواع أخرى ذات قيمة غذائية أقل وانبعاثات كربون أعلى.

Ein Anwohner versucht mit Wasser aus einem Eimer die Flammen eines Waldbrandes zu löschen. Das im Sommer von Waldbränden bislang weitgehend verschonte Portugal wird nun von einer Hitzewelle und Dutzenden von Feuern heimgesucht. +++ dpa-Bildfunk +++

حقيقة التغير المناخي.. حر وجفاف وفيضانات مدمرة تجتاح العالم 01.08.2022

رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.

People take a stroll in the river bed of the Waal as water levels dropped because of drought in Nijmegen, Netherlands, Tuesday, Aug. 9, 2022. In parts of the country a ban on daytime irrigation of agricultural land has been issued because of extreme drought. (AP Photo/Peter Dejong)

كيف يمكن أن نساعد في إعادة الحياة للأنهار والبحيرات بعد الجفاف؟ 31.08.2022

الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟

Ein Weibchen der Anopheles-Mücke bohrt ihren feinen Stechrüssel tief in die Haut ihres menschlichen Opfers und saugt sich mit Blut bis zum Vierfachen des eigenen Gewichts voll (undatierte Aufnahme). Für etwa eine Million Menschen ist das feine Sirren des Insekts jedes Jahr der Klang des Todes. Mit ihrem Speichel spritzt die Mücke oft einen Einzeller in die Adern des Menschen - Plasmodium falciparum, den Erreger der Malaria. Jetzt haben Forscher das Erbgut von Mücke und Erreger identifiziert. dpa (zu dpa-Korr. Die Malaria ist entziffert - schnelle Hilfe aber nicht in Sicht am 02.10.2002) Veröffentlichung nur im Zusammenhang mit dem Bericht in den Zeitschriften Nature & Science und Fotohinweis Nature & Science - Sperrfrist 02. Oktober 2002 20.00 Uhr) +++ dpa-Bildfunk +++

دراسة: تغيّر المناخ يزيد من انتشار مسببات أمراض تصيب البشر 16.08.2022

أكدت دراسة حديثة أن تغير المناخ بأشكاله المختلفة يؤثر بشكل مباشر على انتشار الأمراض المنقولة عبر مسببات المرض إلى البشر وإلى أماكن أخرى ربما لم يكن المرض متوطناً بها، ما يزيد المخاوف من التأثيرات السيئة للتغير المناخي