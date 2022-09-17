موجات حرّ في المدن: مقاومة أزمة المناخ

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موجات الحرّ الشديد باتت أمراً طبيعياً في أجزاء كثيرة من العالم. المدن التي تخزنّ الحرارة هي الأكثر تضررا. بعض المدن الكبرى مثل أثينا، فريتاون وسانتياغو شكلت مفوضية خاصة لمواجهة موجات الحر الشديد.
كشف باحثون من خلال دراسة حديثة عن أنواع من المأكولات البحرية ذات قيمة غذائية عالية وتحافظ على البيئة والمناخ في الوقت نفسه. في المقابل توجد أنواع أخرى ذات قيمة غذائية أقل وانبعاثات كربون أعلى.
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟
أكدت دراسة حديثة أن تغير المناخ بأشكاله المختلفة يؤثر بشكل مباشر على انتشار الأمراض المنقولة عبر مسببات المرض إلى البشر وإلى أماكن أخرى ربما لم يكن المرض متوطناً بها، ما يزيد المخاوف من التأثيرات السيئة للتغير المناخي
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