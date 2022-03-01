 موجات اللاجئين الأوكرانيين تتواصل على بولندا بفعل الحرب | DW الأخبار | DW | 07.03.2022

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DW الأخبار

موجات اللاجئين الأوكرانيين تتواصل على بولندا بفعل الحرب

أعلنت السلطات البولندية أنها استقبلت حتى الان أكثرَ من تسعِمئة ألفِ شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. وتشير التوقعات إلى أن عدد الفارين إلى بولندا سيتجاوزُ المليون شخص اليوم.

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