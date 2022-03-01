موجات اللاجئين الأوكرانيين تتواصل على بولندا بفعل الحرب

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أعلنت السلطات البولندية أنها استقبلت حتى الان أكثرَ من تسعِمئة ألفِ شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. وتشير التوقعات إلى أن عدد الفارين إلى بولندا سيتجاوزُ المليون شخص اليوم.
مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.
من بلدة بولندية هادئة منسية على الحدود مع أوكرانيا، تحولت مديكا إلى ملاذ آمن لمئات آلاف اللاجئين من أوكرانيا، الذين هربوا من ويلات الحرب وهم يسحبون خلفهم حقائبهم في الطريق إلى بر الأمان. DW عربية زارت المكان.
حضر المستشار الألماني أولاف شولتس حفلا في دار أوبرا العاصمة برلين للتضامن مع أوكرانيا ومعارضة الحرب، فيما أعلنت برلين إرسال مساعدات جمعتها شركة السكك الحديدية الألمانية إلى أوكرانيا.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثاني، حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدن الأوكرانية. بينما تفاقمت الأوضاع الإنسانية للمدنيين بسبب تعثر اتفاق وقف إطلاق النار لفتح ممرات آمنة في مدينتين محاصرتين.
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