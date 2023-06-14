 موت عشرات المهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان | DW الأخبار | DW | 15.06.2023

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DW الأخبار

موت عشرات المهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان

غرق قارب يحمل مئات المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل اليونانية. وتم انتشال أكثر من 75 جثة ، فيما تم إنقاذ أكثر من 100 راكب. وتشير التوقعات إلى وجود حوالي 400 شخص على متن القارب قبل غرقه. .

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Rescue crews wait for the arrival of migrants at the port of Kalamata, following a rescue operation, after their boat capsized at open sea, in Kalamata, Greece, June 14, 2023. Eurokinissi via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NO EDITORIAL USE IN GREECE.

مصرع عشرات المهاجرين في غرق مركب قبالة اليونان 14.06.2023

في واحد من أسوأ حوادث الغرق قبالة السواحل اليونانية تأكد مصرع 78 مهاجرا، وتم انتشال أكثر من 104 أشخاص أحياء فيما تواصل السلطات البحث عن آخرين، حيث يبلغ أعداد ركاب المركب بالمئات.

A migrant is transferred by rescue personnel, following a rescue operation, after their boat capsized at open sea, in Kalamata, Greece, June 14, 2023. Eurokinissi via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NO EDITORIAL USE IN GREECE. TPX IMAGES OF THE DAY

اليونان تعلن الحداد.. وتواصل البحث بعد غرق مركب يقل مئات المهاجرين 15.06.2023

فيما قد يعد أسوأ حادث لغرق مركب يقل مهاجرين، انتشلت السلطات اليونانية جثامين 78 شخصاً حتى الآن بعد غرق قارب تقول تقديرات إنه كان يحمل مئات الأشخاص. وفي أعقاب الكارثة دعت الأمم المتحدة إلى توفير طرق آمنة للاجئين.

11.11.2020, ---, Mittelmeer: Flüchtlinge und Migranten werden am 11. November von Mitgliedern der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms gerettet, nachdem sie Libyen verlassen und versucht hatten, auf einem überfüllten Gummiboot im Mittelmeer europäischen Boden zu erreichen. Das Rettungsschiff der Open Arms hatte gestern stundenlang nach dem in Seenot geratenen Boot gesucht, bevor es es in internationalen Gewässern nördlich von Libyen gefunden wurde. Die NGO war gerade damit fertig geworden, Schwimmwesten und Masken an die Passagiere zu verteilen, um sie in Sicherheit zu bringen, als das leichte Boot in zwei Hälften zerbrach. Einen Tag später, am 12. November, sind beim Untergang eines Bootes mit Flüchtlingen vor der Küste Libyens mindestens 74 Menschen ertrunken. Das teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit. Foto: Sergi Camara/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

المياه تجرف عشرات الجثث إلى شواطئ ليبيا بعد غرق قاربي مهاجرين 25.04.2023

فيما أنقذت إيطاليا نحو 1600 مهاجر في البحر المتوسط، جرفت المياه عشرات الجثث إلى سواحل غرب ليبيا. ويتوقع أن تجرف المزيد من الجثث بعد غرق مركب مهاجرين من باكستان وسوريا وتونس ومصر، صباح الثلاثاء.

Menschen harren in Rettungsinseln auf dem Mittelmeer aus bevor sie gerettet werden konnten. Bei den Schiffsunglück vor Tunesien ist ein überfülltes Holzboot mit 110 Menschen kenterte wie die deutsche Rettungsorganisation Resqship mitteilte. Deren Segelboot «Nadir» habe zusammen mit dem Segelboot «Astral» der spanischen Hilfsorganisation Open Arms die ins Wasser gestürzten Menschen an Bord oder auf Rettungsinseln befördern können.Als sich am Morgen Boote der tunesischen Küstenwache näherten, sei bei den Schiffbrüchigen Panik ausgebrochen, weil sie nicht wieder zurück nach Tunesien gebracht werden wollten, hieß es in einer Mitteilung von Resqship. Die Menschen sprangen teilweise von den Rettungsinseln ins Wasser. Die Küstenwache ordnete daraufhin an, dass die Segelboote alle Menschen aufnehmen. +++ dpa-Bildfunk +++

تونس.. انتشال جثث مهاجرين والبحث عن مفقودين إثرغرق مركبهم 12.04.2023

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وفقد آخرون جراء غرق قارب كان ينقل مهاجرين أفارقة من تونس إلى إيطاليا. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للهجرة أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ عام 2017.