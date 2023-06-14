موت عشرات المهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان

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غرق قارب يحمل مئات المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل اليونانية. وتم انتشال أكثر من 75 جثة ، فيما تم إنقاذ أكثر من 100 راكب. وتشير التوقعات إلى وجود حوالي 400 شخص على متن القارب قبل غرقه. .
في واحد من أسوأ حوادث الغرق قبالة السواحل اليونانية تأكد مصرع 78 مهاجرا، وتم انتشال أكثر من 104 أشخاص أحياء فيما تواصل السلطات البحث عن آخرين، حيث يبلغ أعداد ركاب المركب بالمئات.
فيما قد يعد أسوأ حادث لغرق مركب يقل مهاجرين، انتشلت السلطات اليونانية جثامين 78 شخصاً حتى الآن بعد غرق قارب تقول تقديرات إنه كان يحمل مئات الأشخاص. وفي أعقاب الكارثة دعت الأمم المتحدة إلى توفير طرق آمنة للاجئين.
فيما أنقذت إيطاليا نحو 1600 مهاجر في البحر المتوسط، جرفت المياه عشرات الجثث إلى سواحل غرب ليبيا. ويتوقع أن تجرف المزيد من الجثث بعد غرق مركب مهاجرين من باكستان وسوريا وتونس ومصر، صباح الثلاثاء.
لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وفقد آخرون جراء غرق قارب كان ينقل مهاجرين أفارقة من تونس إلى إيطاليا. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للهجرة أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ عام 2017.
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