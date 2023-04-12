مواهب عالمية: منّة مهاب من القاهرة

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غادرت منّة مهاب مسقط رأسها القاهرة لتقيم في برلين. ورغم صعوبة البحث عن عمل والعقبات البيروقراطية، إلا أنها توصي الجميع بالسفر إلى الخارج. تحب أخصائية المعلوماتية العمل في الأجواء الدولية وهواء برلين النقي.
في تصريحات خاصة لـ DW، قالت وزارة العمل الألمانية إن أمام العمالة الماهرة من الدول العربية فرصة كبيرة للاستفادة من التعديلات الجديدة لاستقدام العمالة على أساس نظام النقاط، وخاصة للعاملين في مجال التمريض والرعاية الطبية.
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
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