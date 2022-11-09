مواهب عالمية: منّة مهاب من القاهرة، مصر

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غادرت منّة مهاب مسقط رأسها القاهرة لتقيم في برلين. ورغم صعوبة البحث عن عمل والعقبات البيروقراطية، إلا أنها توصي الجميع بالسفر إلى الخارج. تحب أخصائية المعلوماتية العمل في الأجواء الدولية وهواء برلين النقي.
رغم التبعات السلبية لجائحة كورونا على سوق العمل الألمانية، هناك قطاعات ما تزال بحاجة ماسة إلى الأيدي العاملة الأجنبية المؤهلة بسبب نقص الكفاءات المطلوبة في ألمانيا. أين تكمن هذه الفرص بشكل خاص وكيف يمكن استغلالها؟
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
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