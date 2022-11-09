 مواهب عالمية: منّة مهاب من القاهرة، مصر | صنع في ألمانيا | DW | 09.11.2022

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صنع في ألمانيا

مواهب عالمية: منّة مهاب من القاهرة، مصر

غادرت منّة مهاب مسقط رأسها القاهرة لتقيم في برلين. ورغم صعوبة البحث عن عمل والعقبات البيروقراطية، إلا أنها توصي الجميع بالسفر إلى الخارج. تحب أخصائية المعلوماتية العمل في الأجواء الدولية وهواء برلين النقي.

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