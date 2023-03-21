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مواهب تكنولوجيا المعلوميات الروس يفرون إلى جورجيا

منذ بداية الغزو الروسي في أوكرانيا، فر المئات من الروس إلى خارج البلاد هربا من التجنيد الإجباري وقمع المعارضين للحرب. إحدى الوجهات المفضلة جورجيا، حيث يمكن للروس الدخول إليها بدون إجراءات تأشيرة معقدة.