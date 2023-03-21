مواهب تكنولوجيا المعلوميات الروس يفرون إلى جورجيا

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منذ بداية الغزو الروسي في أوكرانيا، فر المئات من الروس إلى خارج البلاد هربا من التجنيد الإجباري وقمع المعارضين للحرب. إحدى الوجهات المفضلة جورجيا، حيث يمكن للروس الدخول إليها بدون إجراءات تأشيرة معقدة.
اتهمت الأمم المتحدة القوات الأوكرانية والروسية بتنفيذ عشرات الإعدامات خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت في تقرير لها إن 25 أسير حرب روسي و15 أسير حرب أوكراني قد تم إعدامهم بالفعل.
يقوم الرئيس الصيني بزيارة لروسيا يرى فيها مراقبون دعما للرئيس بوتين في ظل تزايد عزلته عن الغرب وإصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". بوتين أبدى "انفتاحه" على الخطة الصينية للسلام في أوكرانيا.
يتصرف فلاديمير بوتين في الصراع السوري كما يشاء منذ عام 2015. كيف أثر ذلك على السياسة الخارجية الروسية؟ ولماذا يعتقد بوتين أنه يستطيع ممارسة سلطته خارج حدود بلاده دون محاسبة؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا، لكن موسكو اعتبرتها باطلة. فما قيمة هذه المذكرة؟ وهل يمكن جلب بوتين إلى لاهاي لمحاكمته؟
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