 مواقف المتسابقين على خلافة ميركل من سياسة اللجوء | سياسة واقتصاد | DW | 02.12.2018

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سياسة واقتصاد

مواقف المتسابقين على خلافة ميركل من سياسة اللجوء

أنغريت كرامب-كارنباور، فريدريش ميرتس وينس شبان يتنافسون على رئاسة الحزب المسيحي الديموقراطي. الموضوع الأساسي في حملة المسيحيين الديموقراطيين هو سياسة اللجوء. فما هي مواقف المرشحين من قضية الهجرة واللاجئين؟

Thüringen Hessen - CDU-Regionalkonferenz (picture-alliance/dpa/arifoto UG/M. Reichel)

كثير من ساسة الحزب المسيحي الديمقراطي يتمنون، لو لم يكن هناك جدال حول اللاجئين من الأساس. الحديث دائماً عن اللاجئين - ولا يوجد موضوع آخر؟ يود نائب الحزب أرمين لاشيت لو ينتهي هذا النقاش، حتى أن رئيس اتحاد الكتلة البرلمانية للحزب رالف برينكهاوس يخشى أن يهيمن هذا النقاش على النقاش الداخلي للحزب المسيحي الديمقراطي حتى تاريخ انعقاد مؤتمر الحزب في السابع والثامن  من كانون الأول/ ديسمبر.

مختارات

سترث أنغريت كرامب-كارنباور أو فريدريش ميرتس أو ينس شبان زعامة الحزب المسيحي الديموقراطي خلفاً لميركل، وبهذا تصبح (أو يصبح) قاب قوسين أو أدنى من المستشارية. كيف تبدو سياسات كل منهم تجاه الولايات المتحدة وروسيا واللاجئين؟ (05.11.2018)

أعلن فريدريش ميرتس الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي ترشحه لرئاسة الحزب خلفا للمستشارة ميركل التي أعلنت تخليها عن رئاسة الحزب. ويُعد ميرتس نموذجا مضادا لميركل وتمنحه استطلاعات الرأي فرصة لخلافتها. (01.11.2018)

المسؤول عن هذا النقاش المستمر هم المرشحون الثلاثة الأوفر حظاً لقيادة الحزب. وذلك لأن أنغريت كرامب - كارنباور، فريدريش ميرتس  وينس شبان يؤكدون باستمرار على أهمية النقاش حول الهجرة وأحداث خريف عام 2015، حينما قررت أنغيلا ميركل استقبال اللاجئين. أهمية النقاش بحسب المرشحين الثلاثة تكمن في ضمان مستقبل واعد للحزب المسيحي الديموقراطي. ولكن كيف هي مواقف هؤلاء المرشحين تجاه سياسة اللاجئين؟

أكثر من مجرد نسخة عن ميركل

وصفتها صحيفة "بيلد" الألمانية بـ "ميركل الصغيرة" وأحياناً أخرى بـ" توأمة ميركل" إنها المرشحة أنغريت كرامب-كارنباور. هذه الأوصاف لم تأتي مصادفة، لأن رئيسة وزراء زارلاند السابقة والأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي اليوم، تتبع مسار المستشارة بإخلاص. وهي من بين المرشحين الثلاثة الأوفر حظاً، الذين يتنافسون حالياً على أصوات المندوبين في المؤتمرات الإقليمي. فالسياسية التي تدعى "ميركل الصغيرة" من المرجح أن تسير على خطى ميركل.

CDU-Bundesvorstand (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

المستشارة ميركل وأنغريت كرامب-كارنباور

 في سياسة اللجوء، تُعتبر أنغريت كرامب-كارنباور، براغماتية، إذ دعمت مبادرة ميركل في خريف عام 2015 وما زالت تؤيدها إلى اليوم. وتقول بوضوح أن ألمانيا بلد هجرة، لكنها أكدت مراراً وتكراراً على ضرورة تنظيم الهجرة بشكل أفضل مما كانت عليه في الماضي. 

لكن لا تتفق "ميركل الصغيرة" مع مسار ميركل بالكامل. في نهاية عام 2017، على سبيل المثال، تحدثت عن ضرورة إجراء اختبارات طبية موحدة على المهاجرين الشباب للتحقق من سنهم. كما طالبت بإنشاء مراكز الترحيل في فترة توليها منصب رئاسة الوزراء في ولاية زارلاند. كما أنها تؤيد فرض حظر العودة مدى الحياة في منطقة شنغن على المجرمين الذين ارتكبوا مخالفات، وهو الطلب الذي أثار حفيظة منتقدي المستشارة أنغيلا ميركل. أما الخط الأحمر، الذي لا يمكن تجاوزه بالنسبة لكرامب-كارنباور فيتعلق بالحق الأساسي في اللجوء، وهو غير قابل للمساس بالنسبة لها: "إن من وضعوا قانون اللجوء، وضعوه بهذا الشكل لسبب وجيه، كما نعرفه".

ميرتس: مليونير ومستفز

Berlin: Pressekonferenz mit Friedrich Merz (Reuters/H. Hanschke)

فريدريش ميرتس

فريدريش ميرتس، من أكثر المرشحين إثارة للجدل. في السباق من أجل الفوز برئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، خرج  ميرتس في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر بتصريحات تشكك في الحق الفردي في اللجوء، الذي يضمنه القانون الأساسي الألماني. وقال ميرتس إنه من الضروري إجراء نقاش على مستوى الرأي العام بشأن ما إذا كان يمكن لهذا الحق الأساسي البقاء بهذا الشكل، ما إن كان هناك حاجة إلى سياسة لجوء وهجرة أوروبية. على الرغم من تراجعه عن موقفه وتأكيده على عدم رغبته في المساس بالقانون الأساسي، قال في وقت سابق: "بالنسبة لجميع المهتمين مرة أخرى: أنا من أجل الإبقاء على الحق الأساسي في اللجوء. نقطة".

منذ بداية مسيرته السياسية، لم يبدو عليه أنه من مشجعي التنوع الثقافي في ألمانيا، ففي عام 2000 أطلق نقاشًا حول "الثقافة الألمانية الرائدة". وربما لن يذهب هذا العام 2018 إلى هذا الحد في النقاش. وباعتباره من المنتمين إلى المدرسة المحافظة القديمة، سوف يواصل ترسيخ صورته خلال كفاحه من أجل الظفر برئاسة الحزب المسيحي الديموقراطي.

شبان: أكبر منتقدي ميركل

Jens Spahn (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

ينس شبان

يعد ينس شبان، واحدًا من أكبر منتقدي المستشارة، خاصةً فيما يخص سياستها الخاصة باللاجئين. ويرى وزير الصحة  أن أحداث عام 2015 ساهمت في تراجع الحزب المسيحي الديموقراطي. في المقابل يريد حزب البديل من أجل ألمانيا، اكتساب الأصوات، من خلال اتخاذه مواقف ضد الهجرة. 

بالإضافة إلى هذا يسوق شبان نفسه على أنه رجل القانون الصارم. وقال شبان لصحيفة "برلينر مورغنبوست" في عام 2017: "المهاجرون، الذين لا يزالون يعيشون بقلوبهم وعقولهم في تركيا، في المغرب أو روسيا، ويحتقرون مجتمعنا الغربي، يجب أن نقول لهم:" هذا لن ينفعهم هنا معنا". في عام 2016، أيد قرارا من شأنه تشديد على حق الحفاظ على المواطنة المزدوجة خلال مؤتمر حزبي للحزب المسيحي الديمقراطي، وهو قرار ضد إرادة ميركل. أما بالنسبة لعمل حرس الحدود الأوروبية، فهو مستعد لفرض ضوابط أكثر صرامة، لحماية الحدود. 

فريدل تاوبه/ إ.م

  • Angela Merkel und Friedrich Merz (Imago/photothek)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    فريدريش ميرتس

    الخبير الاقتصادي (62 عاماً) الذي اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات، عاد الآن للظهور على الواجهة، حيث أعلن استعداده للترشح لخلافة ميركل على منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حسب صحيفة بيلد. وسيجري الانتخاب خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018.

  • Deutschland Friedrich Merz CDU in Berlin (imago/J. Heinrich)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    مناهض لسياسة ميركل

    كان ميرتس، وهو خبير اقتصادي، منافسا لميركل على مدى سنوات طويلة، ورئيسا سابقا للكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الإجتماعي (البافاري) بالبوندستاغ. وانتقد سياسة ميركل الخاصة باللاجئين وقال إن سياسة الباب المفتوح "قرار اتخذ بليل، ولم يكن سياسية أوروبية عن تفكير".

  • Nach Landtagswahl im Saarland - CDU Annegret Kramp-Karrenbauer Angela Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    أنغريت كرامب ـ كارنباور

    اختارتها ميركل كخليفة مستقبلية لها رغم قلة شهرتها على المستوى الاتحادي، بعد أن كانت رئيسة حكومة سارلاند. التنمية الاقتصادية التي "لا تترك أحدا في الخلف" هي واحدة من السياسات التي تؤمن بها كرامب ـ كارنباور. كما تعتبر واحدة من الداعين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين. وقد أعلنت بالفعل سعيها لتصبح رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.

  • Deutschland CDU Bundesparteitag in Köln Jens Spahn (Reuters/K. Pfaffenbach)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    ينس شبان

    أعلن هو الآخر خوضه الانتخابات على رئاسة الحزب. عمره 38 عاما فقط وأصبح برلمانيا اتحاديا عام 2002، وتقلد بعد ذلك منصب المتحدث باسم الصحة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حتى عام 2015. "شاب، مثلي الجنس ومحافظ" هكذا وصفته مجلة شتيرن. وقد كان وراء تمرير قرار القضاء على ازدواجية الجنسية الممنوح لبعض الشباب الأجانب منذ عام 2000، وذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عام 2016.

  • Jordanien Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen besucht Bundeswehr (picture-alliance/AP Images/M. Kappeler)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    أورزولا فون دير لاين

    هي أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في ألمانيا. بدأت حياتها المهنية في مجال الطب، حيث درست الصحة العامة في جامعة ستانفورد في أمريكا. واحدة من أهم المتحدثات في قضايا الأسرة. دعت إلى تحقيق مكاسب لأسر الجنود. وأثناء التحقيقات التي أجريت ضد المشتبه فيهم بالتطرف اليميني داخل الجيش، اعتبرت الاتهامات مسا معنويا بكيان الجيش. كما أنها واحدة من الداعين إلى توثيق الروابط الدفاعية للاتحاد الأوروبي.

  • Julia Klöckner und Angela Merkel (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    يوليا كلوكنر

    تقود كتلة المعارضة للمحافظين في ولاية راينلاند بالاتينات. "ملكة النبيذ" سابقا تشغل حاليا منصب نائب ميركل داخل الحزب الديمقراطي المسيحي. درست العلوم السياسية واللاهوت. وهي معروفة بموقفها المائل إلى التحفظ إذ تعارض الإجهاض، وبحوث الخلايا الجذعية الجنينية واقترحت خطة بديلة لسياسة اللاجئين المعمتدة من طرف ميركل.

  • Berlin Kanzlerin Merkel und Peter Altmaier (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

    بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

    بيتر ألتماير

    رئيس ديوان المستشارية الذي يتبنى مواقف ميركل التقدمية في مجالات سياسية عديدة. قدم من سارلاند، وعمل لأول مرة في الاتحاد الأوروبي. ألتماير كان وزير البيئة سابقا، الذي يملك من العمر59 سنة، اشتهر بـ"دبلوماسية المطبخ". كما يلقب بـ"الحارس الشخصي لميركل" المدقق في تفاصيل السياسة والمتقبل لـ"للأفكارالخاصة بحماية البيئة".


مختارات

بالصور- هؤلاء هم خلفاء المستشارة أنغيلا ميركل المحتملون

بعد تراجع كبير لشعبية حزبها في الانتخابات المحلية أعلنت المستشارة ميركل أنها ستترك منصبها كرئيسة للحزب ولن تترشح لولاية جديدة لمنصب المستشارة، رافضة تزكية شخص لخلافتها وتاركة الأمر لأعضاء الحزب. فمن خلفاؤها المحتملون؟ (29.10.2018)  

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