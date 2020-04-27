مواطن إسرائيلي ألماني يحتج على برلين بسبب الوساطة مع حماس

تلقت السفارة الألمانية في إسرائيل خطابا من مواطن إسرائيلي ألماني يرفض فيه بشكل قاطع مساعي الحكومة الألمانية للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى بين الجانبين، وفق ما كشفت عنه مواقع ألمانية.

وكتب الرجل، ويدعى رون كيرمان، في خطابه أن ابنته تال لقيت حتفها وهي في سن الثامنة عشر إثر هجوم شنّته حماس على حافلة في حيفا في عام 2003.

وقال كيرمان:" أنا أدين اضطلاع ألمانيا الدائم بدور الوسيط ولعبها دورا نشطا في تحرير إرهابيين قتلوا يهودا وإسرائيليين بصورة وحشية".

وأشار كيرمان إلى اتفاق سابق مع حماس بوساطة ألمانية في 2011، أطلقت بموجبه الحركة سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من ألف أسير فلسطيني،وحذر كيرمان من "نقطة حرجة جديدة نستسلم فيها أمام الإرهاب".

مشاهدة الفيديو 01:51 شارك ألمانيا تحظر حزب الله اللبناني وتشن حملة أمنية ضد نشاطاته إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3bd1J ألمانيا تصنف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية" وتحظر أنشطته وتشن حملة مداهمات على منظمات ومساجد قد يكون لها صلة بالحزب

وجاء في رسالة كيرمان وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه منذ 2011 " قُتِلَ عشرة إسرائيليين على يد إرهابيين تمّ الإفراج عنهم آنذاك" مطالباً ألمانيا "بألا تكون جزءا من مثل هذه الحملة المهددة للحياة للإفراج عن إرهابيين أحياء".

وأفادت تقارير إعلامية بأن هناك مفاوضات مكثفة بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى، حيث تسعى إسرائيل للإفراج عن مدنيين اثنين من مواطنيها وتسليم رفات جنديين قُتِلا في معركة غزة عام 2014، وفي المقابل تطلب حماس الإفراج عن ما لا يقل عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وحسب تقرير لصحيفة "دي تسايت" الألمانية فإن جهاز الاستخبارات الألمانية الخارجي (بي إن دي) يشارك في المفاوضات بين الطرفين، كما أوضحت أن عميلين ألمانيين بالإضافة إلى دبلوماسي سويسري يشاركون في هذه المفاوضات.

كانت بعثة التفاوض بدأت في صيف 2018، بعد أن عرض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المساعدة بالتوسط بين الجانبين. وإلى غاية كتابة هذه السطور لم يصدر عن جهاز الاستخبارات الألمانية تعليق على ما أوردته التقارير.

و.ب/ع.ش (د ب أ)