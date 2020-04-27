 مواطن إسرائيلي ألماني يحتج على برلين بسبب الوساطة مع حماس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مواطن إسرائيلي ألماني يحتج على برلين بسبب الوساطة مع حماس

بعد أن كشفت مواقع إعلامية ألمانية عن دور برلين في مفاوضات تجري بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى من الجانبين، تلقت السفارة الألمانية في إسرائيل رسالة احتجاج غاضبة. فما هو فحوى هذه الرسالة؟

صحف ألمانية: جهاز الاستخبارات الألمانية الخارجي (بي إن دي) يشارك في مفاوضات لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

صحف ألمانية: جهاز الاستخبارات الألمانية الخارجي (بي إن دي) يشارك في مفاوضات لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

تلقت السفارة الألمانية في إسرائيل خطابا من مواطن إسرائيلي ألماني يرفض فيه بشكل قاطع مساعي الحكومة الألمانية للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى بين الجانبين، وفق ما كشفت عنه مواقع ألمانية.

مختارات

سلاح الجو الإسرائيلي أصبح "يستهدف بصورة مستمرة" أهدافاً عسكرية مختلفة في سوريا، وفق ما استنتجه تحليل نُشر في صحيفة إسرائيلية من خلال التقارير الواردة من سوريا. وأكد التحليل أن كورونا غيّرت الاستراتيجية الإسرائيلية. (05.05.2020)

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس على تشكيل حكومة طوارئ وطنية، بعد إجراء ثلاث انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عام. وتنهي هذه الخطوة المثيرة للجدل حالة من الجمود السياسي غير المسبوق. (20.04.2020)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل لن تدفع "أي ثمن" مقابل التوصل إلى صفقة لتحرير الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، مؤكدا في الوقت نفسه انه مستعد للإفراج بشروط عن ألف فلسطيني في المقابل. (02.07.2010)

عادة تثير الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان الكثير من الجدل، وغالبا ما يتركز على قضايا ذات طبيعة اجتماعية شائكة. لكن السجال في هذا العام له طبيعة سياسية تتعلق بالموقف من دولة إسرائيل. (27.04.2020)

وكتب الرجل، ويدعى رون كيرمان، في خطابه أن ابنته تال لقيت حتفها وهي في سن الثامنة عشر إثر هجوم شنّته حماس على حافلة  في حيفا في عام 2003.

وقال كيرمان:" أنا أدين اضطلاع ألمانيا الدائم بدور الوسيط ولعبها دورا نشطا في تحرير إرهابيين قتلوا يهودا وإسرائيليين بصورة وحشية".

وأشار كيرمان إلى اتفاق سابق مع حماس بوساطة ألمانية في 2011، أطلقت بموجبه الحركة سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من ألف أسير فلسطيني،وحذر كيرمان من "نقطة حرجة جديدة نستسلم فيها أمام الإرهاب".

مشاهدة الفيديو 01:51

ألمانيا تصنف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية" وتحظر أنشطته وتشن حملة مداهمات على منظمات ومساجد قد يكون لها صلة بالحزب

وجاء في رسالة كيرمان وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه منذ 2011 " قُتِلَ عشرة إسرائيليين على يد إرهابيين تمّ الإفراج عنهم آنذاك" مطالباً ألمانيا "بألا تكون جزءا من مثل هذه الحملة المهددة للحياة للإفراج عن إرهابيين أحياء".

وأفادت تقارير إعلامية بأن هناك مفاوضات مكثفة بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى، حيث تسعى إسرائيل للإفراج عن مدنيين اثنين من مواطنيها وتسليم رفات جنديين قُتِلا في معركة غزة عام 2014، وفي المقابل تطلب حماس الإفراج عن ما لا يقل عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وحسب تقرير لصحيفة "دي تسايت" الألمانية فإن جهاز الاستخبارات الألمانية الخارجي (بي إن دي) يشارك في المفاوضات بين الطرفين، كما أوضحت أن عميلين ألمانيين بالإضافة إلى دبلوماسي سويسري يشاركون في هذه المفاوضات.

كانت بعثة التفاوض بدأت في صيف 2018، بعد أن عرض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المساعدة بالتوسط بين الجانبين. وإلى غاية كتابة هذه السطور لم يصدر عن جهاز الاستخبارات الألمانية تعليق على ما أوردته التقارير.

و.ب/ع.ش (د ب أ)

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تفشي كورونا في اسرائيل يخنق الاقتصاد  

مواضيع ذات صلة

Israel Jerusalem Israelische Nationalisten Gedenken Hadassah Massaker

الجدل يحتدم.. إسرائيل في صلب مسلسلات رمضان العربية 27.04.2020

عادة تثير الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان الكثير من الجدل، وغالبا ما يتركز على قضايا ذات طبيعة اجتماعية شائكة. لكن السجال في هذا العام له طبيعة سياسية تتعلق بالموقف من دولة إسرائيل.

Irak Pressefreiheit Symbolbild

باستثناء تونس- العرب في مراتب متأخرة بمقياس حرية الصحافة 2020 21.04.2020

نبّهت منظمة "مراسلون بلا حدود" الى أن العقد المقبل سيكون "عقداً حاسماً" على صعيد حرية الصحافة. وسجلت تونس أفضل مرتبة للدول العربية في مقياس حرية الصحافة وتحسن مركز السودان كثيرا واحتلت سوريا المرتبة الأخيرة عربيا.

Deutschland Erste Todesfälle nach Infektionen mit Coronavirus | Symbolbild Test

كورونا يحرك عجلة الابتكارات والاكتشافات في العالم ودول عربية 18.04.2020

من رحم الكوارث تنبثق الأفكار الخلاقة والإبتكارات، فلطالما ساهمت الأزمات والكوارث في تطور مجتمعي؛ علميا وثقافيا، ويأتي تفشي فيروس كورونا ليحرك عجلة الابتكارات، فكيف تساهم هذه كارثة في دفع العلماء نحو تحقيق أقصى إمكانيتهم؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  