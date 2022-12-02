"مواطنو الرايخ".. كيف أصبحوا يهددون الديمقراطية الألمانية؟

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اعتقالات ومداهمات واسعة في ألمانيا ضد ما يسمى بمجموعة مواطني الرايخ المتطرفة وذلك بتهمة التخطيط لقلب النظام من هي هذه المجموعة؟ وما مدى خطورتِها على الديمقراطية الألمانية؟
في عمليات مداهمة واسعة شملت العديد من الولايات، تمكنت الشرطة الألمانية من تفكيك شبكة تنتمي لمجموعة "مواطني الرايخ"، وألقت القبض على عدد من أفرادها. ما هي هذه المجموعة اليمينية المتطرفة؟ وما مدى خطورتها؟
نفذت الشرطة الألمانية عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان. ويواجه المتهمون تهمة "الأعداد لإسقاط الدولة".
تسببت جريمة قتل شرطية وشرطي في إثارة رعبٍ على مستوى ألمانيا، لكنها أدت أيضًا لانتشار تعليقات كراهية بالإنترنت ترحب بالجريمة. وقبل محاكمة المتهم مباشرة شنت الشرطة حملة مداهمات بأنحاء ألمانيا ضد الكراهية في الإنترنت.
شهدت 11 ولاية ألمانية مداهمات ضد أشخاص يشتبه في انتمائهم لأوساط اليمين المتطرف. وشهدت هذه المداهمات اعتقال أربعة أشخاص من أصل 50 مشتبه به، بحسب ما أكد الادعاء العام في مدينة كارلسروه.
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