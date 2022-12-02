 ″مواطنو الرايخ″.. كيف أصبحوا يهددون الديمقراطية الألمانية؟ | مسائية DW | DW | 07.12.2022

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مسائية DW

"مواطنو الرايخ".. كيف أصبحوا يهددون الديمقراطية الألمانية؟

اعتقالات ومداهمات واسعة في ألمانيا ضد ما يسمى بمجموعة مواطني الرايخ المتطرفة وذلك بتهمة التخطيط لقلب النظام من هي هذه المجموعة؟ وما مدى خطورتِها على الديمقراطية الألمانية؟

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