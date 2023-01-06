مواطنون من "بلد آمن".. مهاجرون تونسيون في إيطاليا

سامي العيدودي .. مواطن تونسي منحته إيطاليا الحماية منذ سنوات عديدة. يقول سامي إن "أحد النماذج الأولى التي تملأها في لامبيدوزا الإيطالية [كمهاجر وصل حديثًا] هي التي تساعد حقًا في تحديد مستقبلك في إيطاليا". في عام 2012، قرر سامي العمل على الجانب الآخر، لمساعدة المهاجرين الوافدين حديثًا على الاستفادة من نظام الاستقبال.

يعمل العيدودي في العديد من المنظمات الناشطة في مجال الهجرة ، وأجرى معه "مهاجر نيوز" لقاء في باليرمو للحديث عن الحقوق القانونية للمهاجرين بناءً على خبرته كأخصائي يعمل مع منظمة آسجى ASGI ، والجمعية الإيطالية للدراسات القانونية للهجرة ، وبرنامج In Limine التابع لها.

الخطوة الأولى هي الأهم على الإطلاق

يوضح العيدودي أنه في نموذج الوصول الأول "عليك تقديم جميع التفاصيل الشخصية الخاصة بك ، والتي تساعد في تحديد هويتك. ثم عليك ملء استمارة بأسباب القدوم إلى إيطاليا. أحد الأسئلة الأولى التي يمكنك أن تلغي الإجابة عليها بنعم هي أنك لقد وصلت إلى إيطاليا للعمل ".

هذا السؤال ضروري ، كما يقول العيدودي. يقول: "يرغب أغلب الناس في العمل ، أياً كانت الأسباب التي دفعتهم للوصول إلى هنا، لذلك قد يضع الكثير من الناس علامة في هذا المربع".. "أود أن أقول إنه ليس فقط في 100٪ من الحالات ولكن في 1000٪ من الحالات ، لا يُسأل الناس حتى عن سبب وصولهم إلى إيطاليا، ولكن قد يُسألون" هل تريد العمل؟ "والتي ستستجيب لها الغالبية بالإجابة بــ 'نعم.' فمن الذي لا يريد العمل؟ لا أحد يريد أن يأتي ويجلس في انتظار المساعدات الاجتماعية. ولكن بمجرد اختيار مربع "نعم" ، فإن ذلك يلغي تلقائيًا جميع الأسئلة المحتملة الأخرى حول سبب وجودك هنا ".

من خلال وضع علامة في هذا المربع أو الإجابة على هذا السؤال البسيط ، يمنع العديد من المهاجرين أنفسهم من الإجابة على أسئلة أخرى من المحتمل أن تكون ذات صلة مثل "جئت لطلب الرعاية الطبية" أو "أريد الانضمام إلى عائلتي كجزء من برنامج لم شمل الأسرة".. يقول العيدودي: البعض يقول "أريد أن أطلب الحماية الدولية". "لذلك ، بعد وضع علامة في هذا المربع ، ينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص إلى تصنيفهم على أنهم مهاجرون لأسباب اقتصادية فقط لأنهم لم يتم إبلاغهم بحقوقهم وكيفية الإجابة عن الأسئلة."

يميل العديد من المهاجرين التونسيين إلى العمل في منطقة جنوب صقلية حول راغوزا وفيتوريا ، كما يشرح سامي العيدودي من ASG

يقول العيدودي إنه من الأهمية بمكان أن يعرف المهاجرون حقوقهم وما هي العواقب التي قد تترتب على إجاباتهم على سؤال يبدو بسيطًا. "إنهم بحاجة إلى معرفة أنه يمكنهم أن يقولوا" نعم ، أريد أن أعمل ، لكنني أتيت لأسباب أخرى ".

بلد المنشأ

المشكلة التالية التي تواجه العديد من المهاجرين الذين وضعوا علامة في هذا المربع ، والتي قد لا يدركون تبعاتها حقًا ، هي كيف يمكن للبلد الذي يأتون منه أن يكون محدداً لدرجة وصولهم إلى نظام الهجرة الإيطالي. مثل العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، لدى إيطاليا حاليًا قائمة بـ 13 "دولة آمنة"، والتي من خلالها سيجد مواطنو الدول المدرجة في القائمة صعوبة أكبر في طلب اللجوء مما لو جاءوا من بلد غير مدرج في القائمة. هذا يمثل مشكلة خاصة للمهاجرين القادمين من المغرب وتونس في شمال إفريقيا، وبعض دول غرب إفريقيا مثل السنغال وغانا.

يوضح العيدودي: "المواطنون الذين يأتون من بلد "آمن" ينتهي بهم الأمر غالبًا في مراكز الإعادة إلى الوطن CPRs [Repatriation Centers]".. "غالبية هؤلاء الأشخاص يأتون من شمال إفريقيا والمغرب وتونس. هناك الكثير من التونسيين في مراكز الإعادة إلى الوطن. قد يأتي بعض هؤلاء إلى هذه المراكز أيضًا من مولدوفا وألبانيا ما يسهل إرسالهم إلى أوطانهم. وحتى إذا طلبوا حق اللجوء، فمن الصعب جدًا أن يحدث ذلك ، والأكثر صعوبة ، بالنسبة لهم أن يقدموا بالفعل طلب لجوء ناجحًا ".

في 29 أغسطس/آب من هذا العام ، نشرت In Limine بيانات تم الحصول عليها بعد طلبات للحصول على معلومات من مركز كالتيناسيتا للإعادة للوطن Caltinasetta CPR. وأظهرت أن غالبية الموجودين في ذلك الوقت كانوا تونسيين وتم ترحيلهم أو طردهم من إيطاليا.

الأغلبية يتم ترحيلها إلى الوطن

بمجرد دخولك إلى مركز الإعادة إلى الوطن، يصبح من الصعب أن تتم إعادتك إلى المجتمع الإيطالي. لم تتم إعادة كل شخص إلى وطنه من هذا البرنامج، لكن التونسيين على وجه الخصوص لديهم معدل إرجاع مرتفع إلى الوطن ليس فقط لأنهم يأتون من "بلد آمن" ولكن لأن العمليات والاتفاقيات بين روما وتونس تعمل بكفاءة نسبيًا ، وفقًا لـ ASGI. يوضح العيدودي: "تظل تقارير مراكز الإعادة للوطن في الظل إلى حد كبير في إيطاليا. ولا يتم الحديث عنها كثيرًا في الصحافة".

جزء من سبب عدم التحدث عن هذه المراكز في كثير من الأحيان هو صعوبة زيارتها. طلب مهاجر نيوز زيارة أحدها قبل السفر إلى صقلية ، لكنه لم يتلق ردًا من المركز الموجود في صقلية. في حالات نادرة يُمنح فيها هذا الإذن، غالبًا ما يأتي مع حدود ضيقة جدًا للزيارة وفي وقت قصير للغاية. لذلك ، إذا لم تكن موجوداً قرب المركز، فقد يفوتك الإطار الزمني المسموح به، أو قد تكون رحلة اللحظة الأخيرة مكلفة للغاية للوصول في الوقت المحدد.

يعتقد سامي العيدودي من ASGI أن ملء نموذج عند الوصول لأول مرة إلى إيطاليا يمكن أن يحدد ما إذا كان الشخص سيحصل على إذن بالبقاء أم لا

على هذا الأساس ، قام العيدودي، المقيم في صقلية ، بزيارة المركز الموجود في كالتيناسيتا: "توجد مبان سكنية في مركز الإنعاش القلبي الرئوي في كالتانيسيتا، مع حوالي عشر غرف وحمامات مشتركة بالخارج. رأيت مراتب سوداء بالكامل وقذرة". سيستخدم العديد من الأشخاص هذه المراتب، لذلك غالبًا ما سيكون هناك بق الفراش كما تنتشر الحشرات الأخرى هناك". تتطابق أوصاف العيدودي مع مقاطع الفيديو والشهادات التي تم إرسالها إلى مهاجر نيوز من مهاجرين يزعمون أنهم يقيمون في المركز.

"ليس لديهم الكثير من الحقوق"

يميل الأشخاص الذين يتم إرسالهم إلى هذه المراكز إلى أن يكونوا في فئتين أو ثلاث فئات. فئة من الأشخاص هم أجانب كانوا في السجن وليس لديهم أي وثائق. عند انتهاء فترة سجنهم ، يمكن إرسالهم إلى هذه المراكز قبل إعادتهم إلى الوطن. فيما قد يكون آخرون هناك لأنه تم اكتشاف أنهم لا يحملون وثائق ويعيشون في إيطاليا بشكل غير قانوني.

أخيرًا، قد ينتهي الأمر بشخص ما في أحد هذه المراكز عند وصوله للتو إلى إيطاليا إذا ما اعتبر "مهاجرًا اقتصادياً"، كما يوضح العيدودي. في الواقع، تقع الغالبية العظمى ممن هم في مراكز الترحيل إلى الوطن ضمن هذه الفئة. في بعض الحالات، لم يحصل بعضهم على مشورة قانونية وتم تسجيلهم كمهاجرين اقتصاديين؛ وفي حالات أخرى حاولوا تقديم طلب لجوء ولكن لم يتم الاستماع إلى طلباتهم.

يقول العيدودي: "أولئك الموجودون في المركز لا يتمتعون بالعديد من الحقوق. وقد أخبرنا بعض أولئك الذين كانوا في السجن أن لديهم حقوقًا في السجن أكثر بكثير مما حصلوا عليه بمجرد وصولهم إلى هذه المراكز".

قائمة الدول الآمنة

تم تجديد القائمة الحالية للبلدان الآمنة في آذار/مارس 2022 ، لكن تم وضعها في الأصل في مرسوم الهجرة والأمن في عام 2019 عندما كان ماتيو سالفيني ، زعيم حزب العصبة ونائب رئيس الوزراء الحالي في الحكومة وقتها.

في ذلك الوقت، تضمنت القائمة ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك والرأس الأخضر وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والمغرب والجبل الأسود والسنغال وصربيا وتونس وأوكرانيا. تمت إزالة أوكرانيا هذا العام بعد الغزو الروسي وستتم مراجعة القرار في نهاية هذا العام 2022.

وفقًا لـ ASGI ، تم إدراج تونس فقط على أنها "دولة آمنة" من قبل أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. تتساءل الجمعية كيف يمكن أن تصنف أربع دول فقط تونس على أنها آمنة رغم أنه - كما يعرّفها قانون الاتحاد الأوروبي - يجب أن تكون الدولة متمتعة بالأمن والسلام بشكل ثابت. في السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص ، شككت منظمات حقوق الإنسان على جانبي البحر الأبيض المتوسط في حقيقة أن تونس تعتبر "دولة آمنة".

العيدودي يفكر بشكل مماثل.. يقول: "في العام الماضي ... (تم نصح) المواطنين الإيطاليين بعدم السفر إلى جنوب تونس لأن الوضع قد يكون خطيرًا. لكن تونس لا تزال تعتبر بلدًا آمنًا. في الحقيقة أعتقد أنهم [السلطات] أصبح لديهم بعض الخلل، فإما أن تونس بلد آمن، وفي هذه الحالة يجب أن يكون المواطنون الإيطاليون قادرين على الذهاب إلى أي مكان، أو لا. تونس هي تونس ، لا ينبغي تقسيمها إلى شمال أو جنوب ، يصنف بعض أجزائه على أنه آمن فيما البعض الآخر لا يتمتع بهذا التصنيف".

إعرف حقوقك

في إيطاليا تعكس الطريقة التي تسير بها الأمور للمهاجرين جزئيًا كيفية عمل النظام في الدولة ككل.. "إيطاليا هكذا ، كل شخص يعمل على تشغيل أسرته ، أو أصدقائه ، والمهاجرون يستخدمون الأسلوب نفسه. أعطي العمل لمجتمعي لأنه أسهل ، خصوصاً من ناحية التواصل، ويجعلني ذلك أشعر بأنني في المنزل" يقول العيدودي.

وفي الوقت الذي قد يجعل ذلك الأمر الناس يشعرون بالراحة والاطمئنان، لكنه في بعض الأحيان يسمح أيضًا بمزيد من الاستغلال.

"ألتقي بالعديد من المهاجرين وعندما أتحدث إليهم عن حقوقهم، ينظرون إليّ كما لو كنت أجنبيًا. إذا كنت أعرف أن لي الحق في تناول الطعام والشراب والنوم ، فسأكون سعيداً حقًا إذا حصلت على هذه الأشياء لأنني أشعر أن لدي ما هو مستحق لي. ولكن إذا علمت أن لدي الحق في تناول الطعام والشراب والعمل والنوم والحصول على المساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والحق في تعلم اللغة الإيطالية والوصول إلى دورة تدريبية في شيء ما يسمح لي بالحصول على عمل بكرامة، وأن لدي الحق في أن أكون عضواً في نقابة وأن أمثل في العمل من خلال أشخاص حتى لا يتم استغلالي ، فقد أشعر حينها أنني أفتقد شيئًا ما ".

يعرف العيدودي أن العديد من المهاجرين لديهم التزام بإعالة أسرهم في الوطن.. "أولويتهم الأولى هي دعم تلك الأسرة والتأكد من أنها بخير ، مما يعني أن المهاجر قد يعاني حقًا ولكن طالما أنه يستطيع إرسال الأموال إلى الوطن ، فإنه يشعر أنه بخير. وهذا ما يجعل من الممكن استغلال الناس. حالة الغالبية التي تعمل في الحقول ليست كريمة على الإطلاق ، لكنهم سعداء لأنهم يستطيعون إرسال 200 يورو أو 250 يورو إلى عائلاتهم في الوطن كل شهر وهم يعرفون كم سيغير ذلك وضعهم على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط ".

يقول العيدودي إن معرفة حقوقك أمر أساسي للابتعاد عن مخاطر هذا الاستغلال المحتمل، ونأمل أن يعرف الناس طريق البقاء في البلاد على أساس قانوني.