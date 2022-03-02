مواصلة التجارة مع روسيا؟

واشنطن تدعم أوكرانيا بـ 300 مليون دولار إضافية ودبابات سوفيتية

في اليوم السابع والثلاثين للغزو الروسي لأوكرانيا خففت القوات الروسية قبضتها على كييف وتعمل على تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد حيث ستتواجه مع جيش أوكراني متمرّس مما قد يشير إلى صراع "طويل الأمد".