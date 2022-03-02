 مواصلة التجارة مع روسيا؟ | صنع في ألمانيا | DW | 06.04.2022

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صنع في ألمانيا

مواصلة التجارة مع روسيا؟

فيما قامت شركات مثل شركة صناعة السيارات فولكسفاغن بتجميد الإنتاج والمتاجر في روسيا، فإن شركات أخرى مثل سلسلة متاجر البيع بالتجزئة مترو تواصل القيام بأعمال تجارية. وهل الأخيرة تنتمي إلى «قاعة العار» أم لها أسباب وجيهة؟

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