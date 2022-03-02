مواصلة التجارة مع روسيا؟

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فيما قامت شركات مثل شركة صناعة السيارات فولكسفاغن بتجميد الإنتاج والمتاجر في روسيا، فإن شركات أخرى مثل سلسلة متاجر البيع بالتجزئة مترو تواصل القيام بأعمال تجارية. وهل الأخيرة تنتمي إلى «قاعة العار» أم لها أسباب وجيهة؟
اتهمت موسكو وزيرة الخارجية الألمانية بانتهاج "دعاية الكراهية" وبالمعاناة من "هيستريا معاداة الروس". هذا في وقت ألمحت فيه بيربوك إلى استعداد بلادها لتوريد مزيد من أنظمة الأسلحة لأوكرانيا وأيدت حظر استيراد الفحم الروسي.
تسببت صواريخ روسية في إغراق سفينة ترفع علم بنما في البحر الأسود وإلحاق ضرر بسفينتين، حسب السلطات الملاحية البنمية التي كشفت عن منع "البحرية الروسية" مئتي إلى 300 سفينة من دول مختلفة من مغادرة البحر الأسود.
فعّلت ألمانيا الأربعاء المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل.
في اليوم السابع والثلاثين للغزو الروسي لأوكرانيا خففت القوات الروسية قبضتها على كييف وتعمل على تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد حيث ستتواجه مع جيش أوكراني متمرّس مما قد يشير إلى صراع "طويل الأمد".
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