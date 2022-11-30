 موارد القطب الشمالي - تنافس محموم بين القوى العظمى | تقارير جديدة | DW | 30.11.2022

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تقارير جديدة

موارد القطب الشمالي - تنافس محموم بين القوى العظمى

قريبا سيكون القطب الشمالي خاليا من الجليد في فصل الصيف.

Sendung Dokumentation Arctic Blue - Machtpoker im schmelzenden Eis

Sendung Dokumentation Arctic Blue - Machtpoker im schmelzenden Eis

وبينما يخشى كثيرون من تبعات ذلك على المناخ العالمي، ترى دول مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بل وحتى الصين وكندا، فرصا اقتصادية كبيرة لإنشاء طرق تجارية جديدة واستغلال الثروات الطبيعية والاستثمار السياحي.

الفيلم الوثائقي في جزئين يسلط الضوء على منطقة من العالم تتغير بشكل كبير جراء التغير المناخي وتؤثر على حياة الناس الذين يعيشون في القطب الشمالي. يعايش فريق التصوير عن كثب قوى الطبيعة في هذه المنطقة القاسية ويأخذ المشاهدين في رحلة مليئة بالمغامرات.

 الجزء الثاني: من يملك الشمال؟

الجزء الأول يأخذنا على ارتفاع منخفض عبر المناظر الطبيعية الجليدية الرائعة في غرينلاند، وعبر المضايق والأنهار الجليدية والغطاء الجليدي العظيم إلى الأماكن الأكثر عزلة في العالم.

Sendung Dokumentation Arctic Blue - Machtpoker im schmelzenden Eis

أما الجزء الثاني فيتجول بنا فريق الفيلم على متن فرقاطة نرويجية قبالة جزر سفالبارد، هناك تتواجد قوات للناتو ويلحظ تواجد متزايد للقوات الروسية في تلك المنطقة. إذ لاحظت المخابرات النرويجية نشاطا عسكريا روسيا يغلب عليه الطابع العدواني في القطب الشمالي في السنوات الأخيرة. يبدو أن روسيا تريد أن تقول للجميع إنها تستطيع الهيمنة على القطب الشمالي. فهل سيتشكل صراع جديد في القطب الشمالي؟

 

مواعيد البث

DW  عربية

الأحد 01 يناير/كانون الثاني 2023 – 03:15 UTC
الأحد 01 يناير/كانون الثاني 2023 – 11:15 UTC
الأحد 01 يناير/كانون الثاني 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 02 يناير/كانون الثاني 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 02 يناير/كانون الثاني 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 02 يناير/كانون الثاني 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 02 يناير/كانون الثاني 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 03 يناير/كانون الثاني 2023 – 15:15 UTC
الخميس 05 يناير/كانون الثاني 2023 – 07:15 UTC
الخميس 05 يناير/كانون الثاني 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 06 يناير/كانون الثاني 2023 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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