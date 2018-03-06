 مواد غذائية يحتاجها جسمك في فصل الشتاء | عالم المنوعات | DW | 15.12.2018

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منوعات

مواد غذائية يحتاجها جسمك في فصل الشتاء

بمجرد حلول فصل الشتاء يُصاب كثير من الناس بنزلات بردة حادة قد تقعدهم فترات طويلة في المنزل. هذه مجموعة من أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم في هذا الفصل من أجل تقوية النظام المناعي والتمتع بصحة جيدة.

Nahrungsmittel Ernährung Vorbeugung (picture-alliance/dpa/M. Kemp)

صورة من الأرشيف.

تدني درجات الحرارة وتساقط كميات كبيرة من الأمطار والثلوج وقصر عدد ساعات النهار. هذه فقط بعض مميزات فصل الشتاء. إذ يؤثر هذا الفصل بشكل واضح على مزاج وصحة الناس، لاسيما وأن كثيرين يُصابون بنزلات برد حادة تقعدهم في المنزل عدة أيام.

وبشكل شبه مستمر، يقدم المجال الطبي عدة أدوية ومضادات لعلاج البرد وتقوية الجهاز المناعي، الذي يتعرض لاختبار حقيقي في هذا الفصل من السنة. غير أنه قبل التعرض لنزلات البرد وأخذ أنواع مختلفة من الأدوية، يمكن الاعتماد فقط على بعض الأنواع من الأطعمة، والتي تقوي الجهاز المناعي وتحمي الجسم خلال هذا الفصل من السنة، حسب ما أشارت إليه عدة مواقع ألمانية.

مختارات

بمجرد دخول فصل الخريف يصاب الكثيرون بنزلات البرد رغم الاستعانة بالملابس الدافئة. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي موسمي والتأقلم مع هذا الفصل بشكل جيد. هنا تتعرف على أربع نصائح تساعدك على ذلك. (16.10.2017)

يتسبب نقص فيتامين "د" بضرر كبير لجسم الإنسان ومنها هشاشة العظام وآلام العضلات، فهذا الفيتامين عبارة عن هرمون حقيقي، ومهم أيضاً للجهاز المناعي، وعليه يجب الانتباه إلى آثار نقصه وطرق معالجته، كما يوضح الموضوع التالي. (07.10.2016)

فيتامين

يشير موقع "هايل براكسيس" إلى أن تناول أطعمة تتوفر على فيتامين C من الأشياء الضرورية في فصل الشتاء، إذ يقوي هذا الفيتامين النظام المناعي، ويساعد في التغلب على أمراض الشتاء الشائعة. ويُعد الليمون والبرتقال والفلفل الأحمر من المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين الضروري للجسم.

أطعمة تحتوي على فيتامين A

تتسبب رياح فصل الشتاء في معاناة عدة أشخاص من مشاكل في الجلد. ويوضح خبراء الصحة أن فيتامين A هو الوسيلة الناجعة للتعامل مع هذه المشكلة. ومن بين المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين هناك الجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة.

فيتامين D

الشمس من المصادر الأساسي لفيتامين D الضروري للجلد والعظام، إلا أنه في فصل الشتاء تغيب الشمس لفترات طويلة، ما يتسبب في نقص هذا الفيتامين لدى الناس. ويمكن الاعتماد على بعض الأطعمة للحصول على هذا الفيتامين مثل سمك السلمون والبيض.

Avodaco (picture-alliance/empics/N. Ansell)

الأفوكادو من الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها أيضاً في فصل الشتاء.

فيتامين E

لا يمنع فيتامين E فقط جفاف الجلد بل أيضاً له عدة مزايا مضادة للأكسدة. ويشير موقع "هايل براكسيس" إلى أن هناك بعض الأنواع من الأغذية، التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل الأفوكادو والبروكلي و واللوز. إذ تكتسي هذه المواد الغذائية أهمية كبيرة في فصل الشتاء.

فيتامين B6

يساعد فيتامين B6 على تنشيط الجهاز المناعي ويتواجد في الأطعمة الحيوانية والنباتية. ويفيد موقع " fr.de" أنه بالإمكان الحصول على هذا الفيتامين في الأرز والموز والسمك (السردين) والقمح.

ر.م/ ع.خ

  • Schal Mode Erkältung Symbolbild

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    التنويع بين المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والمواد المعدنية، يساعد الجسم على مواجهة فصل الشتاء البارد دون مشكلات. أما من لا يهتم بالحصول على المواد الغذائية الضرورية ويعتمد أسلوب حياة غير صحي، فيكون أكثر عرضة لنزلات البرد.

  • Frau mit Apfel

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    يقول الخبراء وفقا لمجلة "فوكوس" الألمانية، إن من يتناول ملء كفه ثلاث مرات من الخضروات ومرتين من الفواكه يوميا، يمد جسمه بالمواد اللازمة لتقوية جهاز المناعة على المدى الطويل. وتحمل فيتامينات "إيه و سي ودي وإي و بي 6" أهمية كبيرة لتقوية جهاز المناعة.

  • Bemalte Eier

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    يعتبر الحليب وصفار البيض والأسماك، من المصادر الجيدة التي تمد الجسم بفيتامين "إيه". أما فيتامين سي فيمكن الحصول عليه عن طريق تناول التفاح والفلفل والبروكلي والملفوف بأنواعه.

  • Studentenfutter mit Nüssen und Rosinen

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    أنواع الأسماك الغنية بالدهون كسمك الماكريل، من المصادر الجيدة لفيتامين "دي"، في حين تمد المكسرات والزيوت النباتية الجسم بما يحتاجه من فيتامين "إي". أما البطاطس والأفوكادو ومنتجات الألبان بشكل عام، فهي مصدر جيد لفيتامين "بي 6" كما أوردت مجلة "فوكوس" نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

  • 18. Deutsche Grillmeisterschaft in Göppingen

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    تلعب مادتا الزنك والسيلينيوم دورا مهما في تقوية المناعة. ويعتبر اللحم والكبد والعدس من الأغذية الغنية بالزنك. أما السيلينيوم فيمكن الحصول عليه عن طريق تناول المكسرات والدواجن.

  • Symbolbild Heißes Getränk im Winter

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    الإكثار من السوائل يعزز أيضا من قوة جهاز المناعة. وبجانب كميات المياه الكافية، ينصح الخبراء خلال فصل الخريف بمشروب الزنجبيل والأعشاب المختلفة.

  • Symbolbild Frau und Schlaf

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    وبعد حصول الجسم على كمية البروتينات والسعرات الحرارية التي يحتاجها يوميا، يأتي النوم الكافي الهادئ كعنصر ضروري لتجنب الضغط العصبي وتعزيز المناعة لمواجهة التقلبات الجوية والاستعداد لأشد فصول العام بردا. (إ.ف)

    الكاتب: إ ف


مختارات

هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

ما إن يبدأ الخريف وتنخفض درجات الحرارة، إلا وتزيد الإصابات بنزلات البرد. أصحاب المناعة القوية يمكنهم تجاوز هذه الفترات بين الفصول، دون مشكلات صحية. فكيف يمكن تقوية جهاز المناعة؟ هذه بعض النصائح التي أوردتها مجلة فوكوس. (26.10.2015)  

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