صحتك بين يديك

مواد غذائية صحية لشعر صحي

صرف المستهلكون حول العالم قرابة 70 مليار يورو على مستحضرات العناية بالشعر. لكن أطباء الجلد ينصحون بمواد أخرى: فالجمال يأتي من الداخل، لكن ما هي المغذيات التي يحتاجها الشعر؟