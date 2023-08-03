مواد غذائية صحية لشعر صحي

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صرف المستهلكون حول العالم قرابة 70 مليار يورو على مستحضرات العناية بالشعر. لكن أطباء الجلد ينصحون بمواد أخرى: فالجمال يأتي من الداخل، لكن ما هي المغذيات التي يحتاجها الشعر؟
العناية بالشعر وفروة الرأس تبدأ من اتباع نظام غذائي صحي، نظراً لما يحتاجه الشعر من فيتامينات ومعادن بروتينات للمحافظة على صحته وحمايته من التساقط والتلف. إليك أهم الأطعمة التي تعزز صحة الشعر.
بسبب العقوبات الغربية على روسيا، لا تحقق العلامات التجارية الغربية الفاخرة مبيعات في روسيا ما يحرمها من سوق يُقدر بالمليارات. إزاء ذلك، بدأت بيوت الأزياء الغربية في طرق أبواب الأسواق شرقا لتعويض الخسائر.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
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