 مواد غذائية صحية لشعر صحي | صحتك بين يديك | DW | 03.08.2023

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صحتك بين يديك

مواد غذائية صحية لشعر صحي

صرف المستهلكون حول العالم قرابة 70 مليار يورو على مستحضرات العناية بالشعر. لكن أطباء الجلد ينصحون بمواد أخرى: فالجمال يأتي من الداخل، لكن ما هي المغذيات التي يحتاجها الشعر؟

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