 مواد غذائية تنظف الشرايين وتقي من السكتة الدماغية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.04.2022

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صحة

مواد غذائية تنظف الشرايين وتقي من السكتة الدماغية

السكتة الدماغية هي اضطراب للدورة الدموية في الدماغ، تسبب في كثير من الحالات موت الخلايا وأضرارا كبيرة. وغالبا ما يكون النظام الغذائي عاملا رئيسيا في ذلك حسب دراسة أوروبية. وهناك أطعمة تساعد في الوقاية من السكتة الدماغية.

السكتة الدماغية: ثالث مرض مسبب للوفاة في ألمانيا

السكتة الدماغية: ثالث مرض مسبب للوفاة في ألمانيا

هناك حوالي 200 ألف حالة إصابة بالسكتة الدماغية سنوياً في ألمانيا، خطر الإصابة بها مجدداً ومعدل الوفيات بسببها مرتفع جداً أيضاً. السكتات الدماغية تمثل مخاطر صحية عالية على البشر، وقد ثبت أن بعض الأنظمة الغذائية يمكن أن تمنعها أو تخفف من أعراضها، حسب ما ذكر موقع "إن فرانكين" الألماني. الأمر نفسه ينطبق على أمراض القلب والأوعية الدموية.

مختارات

إذ يمكن لتناول منتجات الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والجبن ومنتجات الألبان الأخرى، أن يقلل من خطر الإصابة  بالسكتة الدماغية ، وفقًا لما أوردته "جمعية السكتة الدماغية الألمانية".

النظام الغذائي الصحيح له تأثير وقائي

وهو ما أكدته نتائج دراسة علمية أوروبية بحثت العلاقة بين عادات الأكل وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وشارك في هذه الدراسة حوالي 420 ألف شخص من تسع دول، وتمت مراجعة البيانات لعدة عقود.

وفقًا للخبراء المشرفين على الدراسة، فإن التأثيرات التي تم العثور عليها ترجع إلى تأثيرات الأطعمة المذكورة أعلاه على مستويات الدهون في الدم وضغط الدم. وقد وجد الباحثون أن الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء أو المصنعة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

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ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت"

السكتة الدماغية: ثالث مرض مسبب للوفاة في ألمانيا

وفقًا لمعهد روبرت كوخ الألماني، تعد  السكتة الدماغية  ثالث أكثر مرض مسبب للوفاة في ألمانيا والمرض الأكثر شيوعاً المسبب للإعاقات الدائمة في مرحلة البلوغ. أما الجديد في الدراسة فهو أن الباحثين لاحظوا الفرق بين السكتة الدماغية الناتجة عن "نقص تروية الدم" وتسمى بالإسكيمية أو الإقفارية، والسكتة الدماغية الأخرى الناتجة عن النزيف.

ووجدت الدراسة أن عوامل الخطر المرتبطة بالنظام الغذائي تختلف بين نوعي السكتة الدماغية. أربع من كل خمس  سكتات دماغية هي نوبات إسكيمية. وتنتج بسبب تضيق الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ أو تنغلق، ومن ثم يكون هناك نقص في إمداد منطقة من الدماغ بالمغذيات والأوكسجين.

أما السكتة الدماغية الأخرى الناتجة عن النزيف، فتمثل نحو 20 بالمائة من جميع السكتات الدماغية. يشار إليها على أنها نوبة نزفية أو نزيف دماغي. إذ يؤدي انفجار أحد الأوعية الدموية إلى نقص الإمداد بالأوكسجين والمواد المغذية لأنسجة المخ الموجودة خلفه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تسرب الدم إلى الضغط على المناطق المحيطة بالدماغ، مما يتسبب في أضرار إضافية.

للوقاية أهمية خاصة

ولكن بغض النظر عن نوع السكتة الدماغية التي يعاني منها الشخص، فغالبًا ما يكون العجز العصبي هو النتيجة للسكتة. ونقل موقع "إن فرانكين" الألماني عن البروفيسور الدكتور فولفغانغ- روديغر شيبيتس، المتحدث باسم "جمعية السكتات الدماغية" الألمانية، قوله: "لأن السكتة الدماغية لا تزال أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في أوروبا، فإن الوقاية لها أهمية خاصة".

وحسب الدراسة فإن المشاركين الذين عانوا من السكتة الدماغية الإسكيمية قد استهلكوا المزيد من اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة. ويمكن تعويض اللحوم، على سبيل المثال، باتباع نظام غذائي من الحبوب الكاملة. وقد تم إثبات الآثار الإيجابية لنظام غذائي يحتوي على منتجات الحبوب الكاملة، والكثير من الفاكهة والخضروات، والمكسرات والبذور، وكذلك الجبن ومنتجات الألبان الأخرى في جميع التحليلات التي أظهرت أنه من الممكن تقليل مخاطر السكتة الدماغية.

لكن تناول هذه المواد الغذائية غير فعال للوقاية من السكتة الدماغية النزيفية. ونقل موقع "إن فرانكين" الألماني عن البروفيسور هانز كريستوف دينر، المتحدث باسم الجمعية الألمانية لطب الأعصاب، قوله: "من ناحية أخرى، لا يبدو أن هذه العوامل الغذائية لها تأثير وقائي على خطر الإصابة (بسكتة) نزيف دماغي". وأظهرت النتائج المتاحة أيضاً إلى أن استهلاك  البيض  زاد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.

ز.أ.ب/ ع.ج

  • الفوائد الصحية للشوكولاتة

    فوائد الشوكولاتة

    يبلغ معدل استهلاك الشوكولاته في ألمانيا حوالي 116 كيلو غراما لكل شخص سنويا. ويزيد معدل الاستهلاك هذا لدى السويسريين. وتتضمن الشوكولاتة الكثير من الدهون والسكر، ما يعني أن قطعة شوكولاتة صغيرة بمثابة قنبلة كبيرة من الحريرات، إلا أن مادة الكاكاو مفيدة للأوعية الدموية، فهي تحمي القلب والدورة الدموية.

  • الفوائد الصحية للشوكولاتة

    الشوكولاتة وتأثيرها القوي على إرادتنا

    تحتوي الشوكولاتة على مكونات تشبه الحشيش. ولكن بجرعة منخفضة جدا، و تناول 20 غراما من الشوكولاته على الأقل يجعل المرء يشعر بالاندفاع الشديد نحوها. ولا توجد أي دراسة علمية تثبت أن الشوكولاتة تدفعنا للإدمان عليها. ورغم ذلك لا يمكن للكثيرين التخلي عن تناول الشوكولاتة ذات الماذاق الحلو.

  • الفوائد الصحية للشوكولاتة

    الشعور بالسعادة والراحة

    قطعة من شوكولاتة الحليب بوزن 100 غرام، تحتوي على حوالي 30 غراما من الدهون و 50 غراما من السكر. ويضمن هذا المزيج تدفق كميات كبيرة وبسرعة من البروتين إلى الدماغ. ويقوم الجسم بتحويل البروتين إلى هرمون السيروتونين المسؤول عن السعادة في جسمنا، ما يمنحنا شعورا بالراحة .

  • الفوائد الصحية للشوكولاتة

    دواء للأعصاب

    تبلغ نسبة الكاكاو في شوكولاتة الحليب 25 بالمئة، وتحتوي بداخلها على الكربوهيدات. وتعد بالنسبة للكثيرين بمثابة معدل للمزاج ووسيلة مهدئة ومغذية للأعصاب. ما يدفع البعض للإدمان ولو قليلا.

  • الفوائد الصحية للشوكولاتة

    الشعور بالمتعة

    "ملك الشمس" الفرنسي لويس الرابع عشر كانت لديه قناعة بأن الشوكولاتة تحفز الرغبة. إذ كان يقسم بالكاكاو ويشرب منها عدة مرات يوميا. في الواقع تحتوي الكاكاو على مكونات تزيد من نبضات القلب وتجعل المرء أكثر حيوية. ولكن لا توجد أية أدلة على أن الشوكولاتة تزيد من المتعة.

  • الفوائد الصحية للشوكولاتة

    التدليك بالشوكولاتة

    ربما اللذة هي سبب الشعور بالراحة، ومن الممكن أن يشعر المرء بالسعادة عبر جلسات تدليك الشوكولاته، بعيدا عن اكتساب الكثير من الحريرات.

  • الفوائد الصحية للشوكولاتة

    أصل الشوكولاته ومنشؤها

    يعود أصل الشوكولاتة إلى المكسيك، فقبل أكثر من 3000 سنة قام سكان المكسيك القدماء بمزج الكاكاو المطحون مع الماء، لينتج بذلك شراب لزج ومرّ له تأثير منشط حسب اعتقادهم. و مادة الأزتيك هي التي تكسب الكاكاو أهميته.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 

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