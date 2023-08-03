مواد خطرة على الصحة، لكنها تعالج تساقط الشعر

مرض هاشيماتو.. حين تبدأ الغدة الدرقية بتدمير نفسها

التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، اسم يخفي أحد أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعاً في العالم، حيث يهاجم جهاز المناعة نفسه. فما هو هذا المرض؟ وما هي أسباب وأعراض مرض الخمول في الغدة الدرقية، الذي يسبب مشاكل صحية مختلفة؟