 مواجهة كورونا.. رضا الألمان عن حكومتهم يصل لمستويات قياسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.11.2020

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مواجهة كورونا.. رضا الألمان عن حكومتهم يصل لمستويات قياسية

بينت نتائج استطلاع مركز بحث ألماني أن نسبة الألمان الراضين عن أداء حكومتهم في التعامل مع أزمة كورونا بلغت مستويات قياسية. وهذه أعلى نسبة إيجابية تحصل عليها ميركل وحكومتها منذ عام 2015.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حديث مع وزير المالية الاتحادي أولاف شولس

الرضا عن أداء المستشارة انغيلا ميركل وحكومتها وصل في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إلى أعلى مستوى لها خلال الدورة التشريعية الحالية.

وصلت نسبة الألمان الراضين عن أداء حكومتهم في التعامل مع أزمة كورونا إلى مستوى قياسي، وذلك حسب نتائج أحدث استطلاعات للرأي نُشِرَتْ اليوم الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020). وأوضحت النتائج أن نسبة الرضا عن أداء المستشارة انغيلا ميركل وحكومتها وصل في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إلى أعلى مستوى لها خلال الدورة التشريعية الحالية.

مختارات

رغم أن أخبار إيجاد اللقاح أثارت فرحة كبيرة داخل ألمانيا، إلا أنه وكما يبدو لا يزال الطريق طويلا إلى حين القضاء على الوباء، ففي المدارس ازداد أعداد التلامذة والمدرسين المضطرين للبقاء في الحجر الصحي في المنازل.

جائحة كورونا تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة في ألمانيا، ولكن وطأتها في عالم الساحة المستديرة يبدو أنها من الأثقل. أحدث ضربات الفيروس وضع فريق يلعب في البوندسليغا بالكامل في الحجر الصحي بعد إصابة أربعة لاعبين جدد.

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (انفراتست) لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، فإن 74% ممن لهم حق الانتخاب في ألمانيا أعربوا عن رضاهم أو رضاهم الشديد عن أداء ميركل، وهي أعلى نسبة تحصل عليها ميركل وحكومتها منذ نيسان/أبريل 2015.

وأظهرت النتائج أن 67% من الألمان أبدوا موافقتهم على عمل حكومة الائتلاف الكبير. وأعرب 65% ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن أداء وزير الصحة ينس شبان، و63% عن أداء وزير المالية أولاف شولتس و57% عن أداء وزير الخارجية هايكو ماس و55% عن أداء وزير الاقتصاد بيتر التماير، وهؤلاء جميعا هم اللاعبون الأساسيون في مواجهة أزمة كورونا.

وحسب النتائج، فإنه في حال إجراء الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، فإن تحالف ميركل المسيحي سيحصل على 36% (بزيادة بمقدار نقطة مئوية عن أول تشرين أول/أكتوبر الماضي)، فيما سيحافظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي على نفس النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق (15%).

وأوضحت النتائج أن حزب البديل من أجل ألمانيا سيحصل على 10% والحزب الديمقراطي الحر على 6%، وسيخسر اليسار نقطة واحدة ليحصل على 7%، كما سيخسر الخضر نقطة واحدة ويحصلون على 20%.

ع.أ.ج / ع.ش (د ب أ)

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وضع كورونا في ألمانيا

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