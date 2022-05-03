 مواجهة صعبة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا | DW الأخبار | DW | 27.05.2022

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مواجهة صعبة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا

في مباراة نارية سيواجه ليفربول الانجليزي منافسه الأسباني ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت. المباراة من الصعب التكهن بنتيجتها وسيحاول كل منهما الفوز بها.

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