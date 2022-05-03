مواجهة صعبة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا

نهائي أبطال أوروبا..ليفربول يبحث عن ثأر ويلاحق "ذات الأذنين"

موقعة ريال وليفربول السبت يتوقع أن تكون من الطراز الرفيع. نفسيا قد يكون "ريدز" أكثر قوة ليس فقط لرغبته في الثأر من "الملكي" وإنما أيضا بعد إخفاقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.