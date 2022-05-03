مواجهة صعبة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا

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في مباراة نارية سيواجه ليفربول الانجليزي منافسه الأسباني ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت. المباراة من الصعب التكهن بنتيجتها وسيحاول كل منهما الفوز بها.
مواجهة مثيرة تنتظر عشاق الكرة الأوروبية السبت. موقعة ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي الأبطال، والتي بات صعبا التكهن بالفائز فيها نظرا للأداء المميز الذي قدمه الفريقان طيلة الموسم محليّاً وأوروبيّاً.
موقعة ريال وليفربول السبت يتوقع أن تكون من الطراز الرفيع. نفسيا قد يكون "ريدز" أكثر قوة ليس فقط لرغبته في الثأر من "الملكي" وإنما أيضا بعد إخفاقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
على مدار العقد الماضي سيطرت الفرنسيات على دوري الأبطال تقريبا، حيث تسيدن المركز الأول بلا منازع في أوروبا. لكن فريق برشلونة للسيدات سطع بريقه وأصبح ينافس بندية ويحصد الألقاب الواحد تلوى الآخر منذ عام 2020.
بعدما حسم ريال مدريد وبرشلونة أمريهما، تنحسر اليوم المنافسة على البطاقات المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال للموسم المقبل، بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس، بينما باتت فرص سوسييداد شبه معدومة.
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