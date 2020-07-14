 مواجهة ″داعش″ في الفضاء الافتراضي.. الفعالية والهدف الخفي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.07.2020

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سياسة واقتصاد

مواجهة "داعش" في الفضاء الافتراضي.. الفعالية والهدف الخفي؟

ترافق تحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب على الأرض في سوريا والعراق مع مكاسب أخرى أحرزها التنظيم الإرهابي في نشر سرديته على الإنترنت. مبادرات عربية عدة أطلقت لمواجهة التنظيم في الفضاء الرقمي، ما حالها؟

أشخاص في غرفة التجارة والصناعة دبي وفي الخلف تظهر ناطحات السحاب.

أشخاص في غرفة التجارة والصناعة دبي وفي الخلف تظهر ناطحات السحاب.

قبل أقل من خمس سنوات حقق تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) حضوراً كبيراً في العالم الرقمي، ما أجبر الحكومة الأمريكية والدول العربية على إعادة التفكير في نهجهم لمواجهة التنظيم الإرهابي في العالم الافتراضي.

مختارات

افتتحت القمة الأميركية الإسلامية في الرياض بحضور الرئيس ترامب وزعماء خمسين دولة عربية وإسلامية. وفي خطاب الافتتاح اتهم الملك السعودي إيران بأنها "رأس الإرهاب العالمي". كما دعا إلى القضاء على كل التنظيمات الإرهابية. (21.05.2017)

يؤكد خبراء ألمان أن الدعاة السلفيين يفضلون الانترنت لنشر أفكارهم ولاستقطاب أتباع جدد. DW عربية حاورت خبيراً في المجال لمعرفة الأسباب والفئة المستهدفة، وسبل مواجهة التطرف في العالم الافتراضي. (11.07.2017)

أدرجت دولة الإمارات رسميا جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الحوثيين اليمنية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتي ضمت أكثر من 83 منظمة محلية عربية وعالمية، مما يفسر تصميم الإمارات على محاربة من تصفهم بالجماعات المتطرفة. (15.11.2014)

هذه الحقيقة دفعت باتجاه إطلاق موجة من المبادرات العربية التي تم بعضها بالتنسيق مع واشنطن. إحدى هذه المبادرات هي "مركز صواب" الإماراتي الذي أطلق في 2015 تحت عنوان "متحدون ضد التطرف"، بهدف دعم جهود التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد التنظيم.

بميزانية تبلغ ستة ملايين دولار وبفريق يزيد عدده عن اثني عشر موظفاً عزز المشروع المشترك أيضاً "تبادل المعلومات مع منظمات الشرطة الدولية عند إبلاغ أحد أفراد العائلة عن قريب تورط بالإرهاب"، حسب تقرير مؤسسة "CRS" البحثية التابعة للكونغرس الأمريكي.

في عام 2017 أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة جديدة مع ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز متمثلة في "المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف"، أو "اعتدال". وفي ذلك الوقت وضع ترامب مسؤولية مكافحة التطرف وتعزيز "الإسلام المعتدل" على كاهل الحلفاء العرب كالسعودية والإمارات وحتى قطر.

الهدف "كسب رضا الغرب"

يبدو أن النهج الجديد متفاوت من حيث الأداء في أفضل الأحوال وغير فعال في أسوأها. يتابع صفحتي مركز صواب الإنكليزية والعربية على الفيسبوك أكثر من 1.6 مليون متابع، بيد أنه بالكاد يزيد عدد مشاهدات العديد من فيديوهات المركز على يوتيوب على تسع مشاهدات.

في الأول من حزيران/ يونيو 2020 دشن مركز اعتدال "منصة معتدل التفاعلية للمشاركة المجتمعية في مكافحة المحتوى المتطرف على منصات التواصل الاجتماعي". غير أن المنصة لا تزيد عن كونها وسيلة تواصل عبر الانترنت مع ميزة تحميل. ومن غير الواضح أين تذهب تلك المعلومات ومن يتعامل معها.

احتفل مركز "صواب" بوصول عدد متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي إلى ثمانية ملايين، بينما يقول مركز اعتدال إن برمجياته لا تحتاج أكثر من ست ثوان لاعتراض تحميل أي محتوى متطرف.ما عدا تلك الأرقام المقدمة لا يقدم أي من المركزين أي دليل آخر على الفعالية.

تواصلت DW مع المركزين ولم تتلق رداً حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ومن الشائع أن تلك المبادرات الوقائية يصعب تقيمها، وهو أمر أشارت له وزارة الداخلية الأمريكية.

يقول إيرك روزاند الباحث غير المقيم في معهد بروكينغز، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إن الأجندة تجاوزت بشكل كبير ما يفعله كل من مركز صواب و"اعتدال"، غير أن بعض الحكومات لم تفعل ذلك، ومن هنا ما زال هناك جمهور وهي وسيلة لكسب رضا العواصم الغربية.

وسيلة للضغط على "الإخوان" والمعارضين؟

مهما يكن من الأمر، وبغض النظر عن الجدل الدائر حول فعالية المبادرات آنفة الذكر وغيرها، فإن بعض الدراسات ترى أنها تهدف لتعزيز هيمنة مفاهيمية حول معنى الإسلام وحتى استهداف المعارضين.

تقرير يعود للعام 2018 من "مركز التقدم الأمريكي" (Center for American Progress) ذهب إلى أن اعتدال وصواب يعملان "لوضع تلك الدول في مركز قيادة الإسلام المعتدل ومكافحة التطرف، وهي سردية يتم تصديرها لكل العالم ولكنها مفصلة للتناغم مع الغرب".

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تلتقي الشيخ محمد بن زايد في البيت الأبيض في 13 مايو/ أيار 2015

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تلتقي الشيخ محمد بن زايد في البيت الأبيض في 13 مايو/ أيار 2015

وحتى أن مدير "اعتدال" كان قد شدد مرة على أن الإخوان المسلمين كانوا الهدف الرئيسي للمبادرة وأن اعتقال المدونين ومواجهة المواد المناصرة لقطر إحدى المهام الرئيسية للمبادرة، حسب تقرير نشر العام الماضي لـ"مركز حقوق الإنسان" (Center for Human Right) النرويجي الحقوقي.

مهما يكن من الأمر، بينما يتم استغلال بعض المبادرات وإجراءاتها ذات الصلة، فإن أولئك الذين يعملون في هذا الحقل يحاججون أنها تشكل جزءاً من أدوات شاملة لمكافحة التطرف عند استخدامها بالشكل الصحيح.

"مكافحة التطرف في العالم الافتراضي عُملت في الأساس لتحييد فعال للسرديات المتطرفة والدعاية في الانترنت. ومن خبرتي الشخصية فإن الإجراءات لتعطيل التواصل بين الأفراد والخلايا والمنظمات والدخول لصفحاتهم الشخصية ودائرة تخطيطهم العملياتي على الأرجح واحدة من أكثر الأدوات فعالية لتحقيق المزيد من الضغط على تلك الحملات المتطورة للغاية"، يقول توماس أوليفر، وهو ضابط هولندي سابق في مكافحة الإرهاب وخبير في شركة "كابتارا" (Captara) الهولندية الأمنية.

لويس ساندرسو، توم أليسون/خ.س

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


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