مواجهة حاسمة للمنتخب الألماني مع كوريا الجنوبية في مونديال السيدات

تسود حالة من الثقة داخل صفوف المنتخب الألماني للسيدات قبل المواجهة الحاسمة مع كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثامنة لكأس العالم للسيدات لكرة القدم، والمقرر لها بعد غد الخميس، حيث عادت فيلسيتاس راوخ للتدريبات وكذلك الحال بالنسبة لزميلتها المدافعة سارة دورسون، والتي ستشارك في المباريات في حال تأهل فريقها للأدوار المقبلة.
وقالت متحدثة باسم المنتخب الألماني عن راوخ اليوم الثلاثاء (الأول من أغسطس/ آب): "إنها في مسار جيد". وأضافت: "راوخ ستعود في حالة الوصول لمرحلة خروج المغلوب"، مشيرة إلى وجود حالة من التفاؤل الحذر حول دورسون. وكانت راوخ قد تعرضت لإصابة في الركبة خلال التدريبات وغابت عن الهزيمة المفاجئة 1 / 2 أمام كولومبيا، والتي عانت فيها دورسون من إصابة عضلية.
لكن المنتخب الألماني سيستعيد خدمات المدافعة مارينا هيغرينغ وسيدني لوما مجددا. وجاءت الهزيمة أمام كولومبيا لتعقد مهمة المنتخب الألماني في التأهل لمرحلة خروج المغلوب.. ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في مجموعته بفارق ثلاث نقاط خلف كولومبيا والتي ستواجه المغرب في الجولة الأخيرة، فيما تمتلك المغرب نفس رصيد نقاط ألمانيا التي لديها فارق أهداف كبير بفضل الفوز الكاسح على المغرب 6 /صفر في الجولة الأولى.
وقالت لاعبة الوسط ميلاني ليوبولز إن الفريق تجاوز الهزيمة أمام كولومبيا ويترقب بكل ثقة المواجهة التي وصفتها بـ"الصعبة" أمام كوريا الجنوبية والتي خسرت أول مباراتين لها.
المنتخب الكوري الجنوبي تلقى هزيمتين متتاليتين أمام كولومبيا والمغرب
وأضافت ليوبولز: "حتى الآن الحالة المزاجية للفريق لا تزال جيدة، لقد تجاوزنا المباراة الماضية ونعلم أن بعض الأمور لم تكن جيدة في المباراة، لكن بعض الأشياء الأخرى لم تكن سيئة". وتابعت: "سنذهب للمباراة المقبلة ونحن في حالة إيجابية، الضغط موجود وعلينا أن نستغله لصالحنا".
من جانبها، قالت المدافعة شانتال هاغل: "نحن نحاول فقط تحويل الضغط الواقع علينا إلى طاقة تمكنا من الدخول في المباراة بشكل جيد". وقالت ليوبولز إنالمنافسة أصبحت أقوى في البطولات الكبيرة، مما يعني أن الفوز بالألقاب لم يعد أمرا مفروغا منه، بعدما حققت ألمانيا كأس العالم عامي 2003 و2007، وثماني ألقاب أوروبية بين عامي 1989 و.2013
وأضافت: "كرة السيدات تطورت خلال الأعوام، في الماضي كان هناك فقط ألمانيا، لقد فزنا بلقب أمم أوروبا مرة تلو الأخرى، وفي الوقت الحالي الأمور لم تعد سهلة على الإطلاق". وتابعت: "هذا يجعل الأمور مثيرة للاهتمام كذلك، لكن بالطبع نأمل في أن نفوز باللقب المقبل من أجل ألمانيا".
ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا)
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا
أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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كونيا بلومر (25 عاما) ـ جامايكا
"أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين
سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.