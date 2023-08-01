مواجهة حاسمة للمنتخب الألماني مع كوريا الجنوبية في مونديال السيدات

تسود حالة من الثقة داخل صفوف المنتخب الألماني للسيدات قبل المواجهة الحاسمة مع كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثامنة لكأس العالم للسيدات لكرة القدم، والمقرر لها بعد غد الخميس، حيث عادت فيلسيتاس راوخ للتدريبات وكذلك الحال بالنسبة لزميلتها المدافعة سارة دورسون، والتي ستشارك في المباريات في حال تأهل فريقها للأدوار المقبلة.

وقالت متحدثة باسم المنتخب الألماني عن راوخ اليوم الثلاثاء (الأول من أغسطس/ آب): "إنها في مسار جيد". وأضافت: "راوخ ستعود في حالة الوصول لمرحلة خروج المغلوب"، مشيرة إلى وجود حالة من التفاؤل الحذر حول دورسون. وكانت راوخ قد تعرضت لإصابة في الركبة خلال التدريبات وغابت عن الهزيمة المفاجئة 1 / 2 أمام كولومبيا، والتي عانت فيها دورسون من إصابة عضلية.

لكن المنتخب الألماني سيستعيد خدمات المدافعة مارينا هيغرينغ وسيدني لوما مجددا. وجاءت الهزيمة أمام كولومبيا لتعقد مهمة المنتخب الألماني في التأهل لمرحلة خروج المغلوب.. ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في مجموعته بفارق ثلاث نقاط خلف كولومبيا والتي ستواجه المغرب في الجولة الأخيرة، فيما تمتلك المغرب نفس رصيد نقاط ألمانيا التي لديها فارق أهداف كبير بفضل الفوز الكاسح على المغرب 6 /صفر في الجولة الأولى.

وقالت لاعبة الوسط ميلاني ليوبولز إن الفريق تجاوز الهزيمة أمام كولومبيا ويترقب بكل ثقة المواجهة التي وصفتها بـ"الصعبة" أمام كوريا الجنوبية والتي خسرت أول مباراتين لها.

المنتخب الكوري الجنوبي تلقى هزيمتين متتاليتين أمام كولومبيا والمغرب

وأضافت ليوبولز: "حتى الآن الحالة المزاجية للفريق لا تزال جيدة، لقد تجاوزنا المباراة الماضية ونعلم أن بعض الأمور لم تكن جيدة في المباراة، لكن بعض الأشياء الأخرى لم تكن سيئة". وتابعت: "سنذهب للمباراة المقبلة ونحن في حالة إيجابية، الضغط موجود وعلينا أن نستغله لصالحنا".

من جانبها، قالت المدافعة شانتال هاغل: "نحن نحاول فقط تحويل الضغط الواقع علينا إلى طاقة تمكنا من الدخول في المباراة بشكل جيد". وقالت ليوبولز إنالمنافسة أصبحت أقوى في البطولات الكبيرة، مما يعني أن الفوز بالألقاب لم يعد أمرا مفروغا منه، بعدما حققت ألمانيا كأس العالم عامي 2003 و2007، وثماني ألقاب أوروبية بين عامي 1989 و.2013

وأضافت: "كرة السيدات تطورت خلال الأعوام، في الماضي كان هناك فقط ألمانيا، لقد فزنا بلقب أمم أوروبا مرة تلو الأخرى، وفي الوقت الحالي الأمور لم تعد سهلة على الإطلاق". وتابعت: "هذا يجعل الأمور مثيرة للاهتمام كذلك، لكن بالطبع نأمل في أن نفوز باللقب المقبل من أجل ألمانيا".

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا)