برشلونة في مواجهة حارقة أمام اتليتيكو للحفاظ على الصدارة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة حارقة في الدوري الإسباني بين فريقي برشلونة واتليتيكو مدريد. الفريق الكاتالوني يسعى إلى تعويض خسارة الأسبوع الماضي أمام ليغانيس للابتعاد في الصدارة عن مطارده المباشر اتليتيكو.

يسعى فريق برشلونة إلى العودة لطريق الانتصارات والانفراد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد، ملاحقه المباشر، بعد غد السبت (21 ديسمبر/ كانون الأول 2024) في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة. وفي آخر مباراة للفريقين هذا العام، يسعى كل منهما إلى تحقيق الانتصار واعتلاء قمة جدول الترتيب بشكل منفرد، لاسيما وأنهما متساويان في عدد النقاط، بواقع 38 نقطة لكل فريق، ولكن برشلونةيحتل القمة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

المواجهات السابقة ترجح كفة برشلونة

والتقى الفريقان في منافسات الدوري في 174 مباراة كان لبرشلونة الكلمة العليا، حيث حقق الفريق الفوز في 80 مباراة، فيما فاز أتلتيكو في 52، وتعادلا في 42 مباراة. وفي المجمل، التقى الفريقان في 242 مباراة بكافة المسابقات، حيث فاز برشلونة بـ110 مباراة، وفاز أتلتيكو في 76 مباراة وتعادلا في 56 مباراة. ويتطلع برشلونة لاستغلال تفوقه في الفترة الأخيرة على أتلتيكو مدريد، حيث فاز في آخر أربع مباريات جمعت بينهما بالدوري، في تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول الترتيب.

ولكن الظروف الحالية التي يمر بها برشلونة ليست الأفضل، فبعدما بدأ الموسم بشكل جيد وابتعد بصدارة الترتيب بفارق وصل في لبعض الفترات لسبع نقاط، تراجع أداء الفريق مؤخرا بالدوري، حيث حقق انتصارا وحيدا في آخر ست مباريات بالمسابقة، من بينها الخسارة في ثلاث مباريات. كما يفتقد برشلونة لأحد أهم أسلحته الهجومية، النجم لامين يامال الذي يغيب لأربعة أسابيع بسبب الإصابة في الكاحل التي لحقت به في المباراة التي خسرها فريقه أمام ليغانيس بهدف نظيف يوم الأحد الماضي، كما يفتقد الفريق أيضا جهود حارسه الألماني مارك أندريه تير ستيغن الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة.

لامين يامال سيغيب عن مباراة أتليتيكو مدريد بداعي الإصابة صورة من: Alberto Gardin/NurPhoto/picture alliance

حلول هجومية رغم الغيابات

كما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة أندريس كريستينزين وأنسو فاتي، بالإضافة لتأكد غياب مارك بيرنال بسبب الإصابة. وسيفقد برشلونة مدربه الألماني هانزي فليك الذي لن يتواجد على مقاعد البدلاء بسبب العقوبة الموقعة عليه، ومن المنتظر أن يقود مساعده ماركوس زورغ المباراة من على الدكة.

ورغم الغيابات التي يعاني منها برشلونة، يملك الفريق العديد من الحلول الهجومية الأخرى، يأتي في المقدمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف الدوري برصيد 16 هدفا، ورافينيا، الذي سجل حتى الآن 11 هدفا ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري.

ورغم الخسارة أمام ليغانيس، أكد زورغ أن الثقة لاتزال موجودة لدى اللاعبين وأن الفريق سيسعى بكل قوته للفوز على أتلتيكو. وقال زورغ في تصريحاته بعد مباراة ليغانيس: "الفريق مازال جاهزا لتقديم كل ما لديه في المباراة المقبلة". من جانبه، يدخل أتلتيكو المباراة بحثا عن الثأر من هزائمه الأخيرة أمام برشلونة حيث يرجع آخر فوز حققه الفريق على برشلونة ليوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما فاز بهدفين نظيفين.

أنطوان غريزمان سجل سبعة أهداف لفريقه اتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم صورة من: Oscar del Pozo/AFP

ريال مدريد يتربص لاعتلاء الصدارة

ويأمل دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو، في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة والثقة الكبيرة لدى لاعبيه، لتحقيق الفوز على برشلونة، لاسيما وأن الفريق حقق 11 انتصارا متتاليا في كافة البطولات، من بينها الفوز على سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أنه حقق الفوز في آخر ست مباريات بالدوري.

ويعول سيميوني على العديد من اللاعبين المميزين لتحقيق الفوز بهذه المباراة، ويأتي في مقدمتهم أنطوان غريزمان الذي سجل سبعة أهداف للفريق في الدوري هذا الموسم وألكسندر سورلوث الذي سجل سبعة أهداف أيضا بالدوري. وسوف يراقب ريال مدريد، حامل اللقب، مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، على أمل أن يتعادل الفريقان، ويحقق هو الفوز على ضيفه أشبيلية عندما يلتقيان يوم الأحد المقبل في ذات الجولة، من أجل اعتلاء قمة جدول الترتيب.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)