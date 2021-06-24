مواجهة جديدة - التشويق والإثارة عنوان المباريات الألمانية الإنجليزية

تحظى المواجهات بين المنتخبين الإنجليزي والألماني لكرة القدم بتاريخ كبير وحافل لا يوجد إلا في القليل من المواجهات بين منتخبات أخرى. هدف مثير للجدل في "ويمبلي" وملحمتان لركلات الترجيح ، وهدف غير محتسب في بلومفونتين، كانت هذه كلها جزء فقط من أبرز الأحداث التي شهدتها مباريات المنتخبين الإنجليزي والألماني على مدار التاريخ.
ويشهد التاريخ حتى الآن على 36 مواجهة بين المنتخبين، فاز المنتخب الإنجليزي في 16 منها مقابل 13 انتصارا لألمانيا وسبعة تعادلات. ولكن التفوق يظل لألمانيا في المواجهات بين الفريقين بالبطولات الكبيرة قبل مواجهتهما الجديدة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل على استاد "ويمبلي" في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) .
هل دخلت الكرة أم لا ؟
نهائي كأس العالم في 30 تموز/يوليو 1966 بإنجلترا : فاز المنتخب الإنجليزي 4 / 2 على ألمانيا الغربية بعد التمديد لوقت إضافي. هل دخلت الكرة أم لا ؟ كانت النتيجة هي التعادل 2 / 2 في الوقت الإضافي عندما ارتطمت تسديدة جيوف هورست بالعارضة ثم بالأرض على استاد "ويمبلي" واحتسبها حكم الراية السوفييتي توفيق باخراموف هدفا فيما يرى كثيرون الآن أنه لم يكن يجب احتسابها وأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى ، ولكن هذا لم يكن أزمة كبيرة للألمان في ذلك الوقت.
وفي دور الثمانية لكأس العالم في 14 حزيران/يونيو 1970 : فازت ألمانيا الغربية على إنجلترا 3 / 2 بعد التمديد لوقت إضافي
ففي وسط درجات الحرارة المرتفعة في مدينة ليون المكسيكية ، تقدم المنتخب الإنجليزي بهدفين نظيفين في غضون أول 50 دقيقة من المباراة قبل أن ينعش بيكنباور آمال الألمان بهدف يرجع اللوم فيه على حارس المرمى الإنجليزي بيتر بونيتي. وبعدها، سجل أوفه زيلر هدف التعادل لألمانيا بهدف من حركة أكروباتية فيما انتزع الأسطورة جيرد مولر الفوز للألمان في الوقت الإضافي بهدف ثمين.
مواجهة بين ألمانيا وإنجلترا في مونديال 1970 في المكسيك انتهت بفوز ألمانيا ب3:2
وفي المربع الذهبي لكأس العالم في الرابع من تموز/يوليو 1990 : فازت ألمانيا الغربية على إنجلترا 4 / 3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وقال لاعب المنتخب الألماني بريمه: "كانت أفضل مباراة في كأس العالم". وبعدها بأربعة أيام ، قاد بريمه فريقه للفوز بلقب كأس العالم قبل شهور قليلة من توحيد الألمانيتين.
تفوق ألماني في ويمبلي
في المربع الذهبي لبطولة كأس أمم أوروبا في 26 حزيران/يونيو 1996 فازت ألمانيا على إنجلترا 6 / 5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
في هذه المرة، لم تكن إقامة البطولة في عقر داره باستاد "ويمبلي" فأل حظ للمنتخب الإنجليزي. وسجل ألان شيرر هدفا مبكرا للغاية للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثالثة، ولكن شتيفان ككونتز تعادل لألمانيا في الدقيقة 16، وظل التعادل قائما بين الفريقين فيما تبقى من الوقت الأصلي ثم في الوقت الإضافي.
الإنجليزي آلا شيرر يستقبل الكرة وخلفه يظهر الألماني ماتياس زامر، في نصف نهائي يورو 1996، وفازت ألمانيا بركلات الترجيح.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح، وكان جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي حاليا هو الوحيد الذي أهدر ركلة الترجيح في هذه المباراة حيث سددها ضعيفة وتصدى لها حارس المرمى الألماني أندريس كوبكه الذي يتولى حاليا تدريب حراس مرمى المنتخب الألماني. وأكمل المنتخب الألماني طريقه بعد هذه المباراة إلى منصة التتويج بلقب أوروبا.
في دور الستة عشر بكأس العالم في 27 حزيران/يونيو 2010 : وفازت ألمانيا على إنجلترا 4 / 1 .
وتغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني 1 / صفر في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2000) قبل أن يثأر المنتخب الألماني من خلال تصفيات كأس العالم بالفوز في "ويمبلي". ورد المنتخب الإنجليزي بالفوز على نظيره الألماني 5 / 1 في ميونخ ولكن الألمان استعادوا ضحكتهم سريعا حيث فاز الفريق على نظيره الإنجليزي 4 / 1 في دور الستة عشر لكأس العالم في مباراة بمدينة بلومفونتين بجنوب أفريقيا وشهدت هدفين للألماني توماس مولر.
وعندما كان المنتخب الألماني متقدما 2 / 1 ، لم يحتسب الحكم هدفا صحيحا للإنجليزي فرانك لامبارد بدعوى أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.
هـ.د/ ص. ش(د ب أ)
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
خطوط أفقية!
من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
ألوان باهتة
هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
الفائزون بكأس العالم
استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
رجال بالأسود
قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
قصة صيفية خيالية
تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
فرنسا 1998
في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
أمم أوروبا 1996
هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
"بالمقلوب" في أمريكا
خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
إيطاليا 1990
بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
أخضر
حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
كأس العالم 1974
في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.
-
نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين
معجزة بيرن
ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.