 مواجهة بين روسيا وأمريكا في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 01.02.2022

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DW الأخبار

مواجهة بين روسيا وأمريكا في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

امتد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تعزيز موسكو لقواتها بالقرب من أوكرانيا إلى مجلس الأمن الدولي عندما حدد دبلوماسيون من البلدين مواقفهما بحدة. ويتواصل الحراك الدبلوماسي لنزع فتيل الأزمة.

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