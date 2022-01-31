مواجهة بين روسيا وأمريكا في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

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امتد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تعزيز موسكو لقواتها بالقرب من أوكرانيا إلى مجلس الأمن الدولي عندما حدد دبلوماسيون من البلدين مواقفهما بحدة. ويتواصل الحراك الدبلوماسي لنزع فتيل الأزمة.
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
بعد جلسة عاصفة في مجلس الأمن تبادل فيها الجانبان الروسي والأمريكي الاتهامات بتأجيج الوضع، واشنطن تدعو ديبلوماسيها إلى مغادرة بيلاروسيا خشية من هجوم روسي على أوكرانيا من الجهة الشمالية.
فيما تحدث ماكرون وبوتين عن تقدم محرز في المباحثات بينهما بشأن الأزمة الأوكرانية، حث بايدن على الدبلوماسية لحل الأزمة، لكنه حذر بالقول "نحن مستعدّون لكلّ ما يمكن أن يحدث"، فيما دافع البيت الأبيض عن لهجته القوية.
هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيون بعقوبات اقتصادية "لا مثيل لها" وذات "عواقب وخيمة" في حال غزت روسيا أوكرانيا. فما حجم الضرر المتوقع على روسيا؟ وهل ستبقى أوروبا في مأمن من الآثار الارتجاعية لهذه العقوبات؟
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