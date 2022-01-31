مواجهة بين روسيا وأمريكا في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

بايدن: "مستعدّون لكلّ الاحتمالات" تجاه تهديدات روسيا لأوكرانيا

فيما تحدث ماكرون وبوتين عن تقدم محرز في المباحثات بينهما بشأن الأزمة الأوكرانية، حث بايدن على الدبلوماسية لحل الأزمة، لكنه حذر بالقول "نحن مستعدّون لكلّ ما يمكن أن يحدث"، فيما دافع البيت الأبيض عن لهجته القوية.